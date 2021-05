Baiaram, despre pasiunea pentru Universitatea Craiova: "Mi-am dorit foarte mult sa castig un trofeu!" Ce spune despre un transfer in afara

Stefan Baiaram a fost convocat de Nicolae Dica in lotul nationalei U23 ce va efectua un cantonament in Spania.

Baiaram spera sa ajunga cu Romania la Jocurile Olimpice. Fiind unul dintre cei mai buni tineri jucatori de la Craiova si din Liga 1, Baiaram nu a avut o copilarie usoara. Acesta a povestit, intr-un interviu acordat pentru FRF, ce si-a cumparat cu primul salariu, dar si ce probleme de sanatate a avut in copilarie.

"Pasiunea pentru Universitatea Craiova o am de la tatal meu, de la familie, mai ales ca tin cu aceasta echipa de cand ma stiu, mereu m-am uitat la meciurile Universitatii Craiova si mereu am incercat sa iau tot ce e mai bun de la jucatorii pe care i-am admirat. Nu am avut o copilarie foarte frumoasa, dar nu sunt eu in masura sa dau sfaturi. Eu le zic doar sa isi urmeze visurile.

Copilul Stefan era un copil foarte energic, foarte emotiv. Imi doream sa pot sa imi iau o pereche de ghete, un tricou, cand eram mic nu aveam posibilitatea sa imi aleg lucrurile astea, iar acum, ca am posibilitatea, sper sa nu ma opresc aici.

Am avut niste probleme la inima, nu ma asteptam sa le am. Am avut o discutie cu toata lumea, cu familia, mi-au explicat ca trebuie sa fac o pauza si ca totul va fi bine. Am sperat pana in ultimul moment ca o sa continui cu fotbalul, nu m-am putut opri niciodata din a face sport.

Cu primii bani castigati din fotbal, din cate imi amintesc, mi-am luat niste ghete profesionale. A fost o senzatie foarte frumoasa, sa fiu independent, fara sa cer bani de la parinti, a fost nemaipomenit. La filme ma uit mai mult, sau la seriale, ma aseman cu Spiderman. In primul rand, am invatat sa nu ma dau niciodata batut, sa nu renunt, sa muncesc in continuare la fel de mult si sa fiu cumpatat si umil.

Momentan nu sunt pregatit sa fac pasul in strainatate, mi-am dorit foarte mult sa castig un trofeu cu Craiova si sper sa mai raman un an, doi, si apoi sa plec la mai bine. Romania mi-a oferit tot, sansa sa imi aleg calitatile, mi-a aratat cum este fotbalul si ca pot sa fac performanta. O sa fie o rivalitate foarte mare, acum sunt doua echipe si este benefic pentru noi, pengtru spectatorii din Craiova, pentru iubitorii fotbalului si speram sa fie un spactacol, atat in teren, cat si in afara lui."