Deși juristul CSA, Florin Talpan, a jubilat, avocatul campioanei, Adrian Căvescu, a ironizat pretențiile financiare ale "militarilor" dintr-un alt proces, cel pentru prejudiciu.



Decizia instanței supreme încheie definitiv disputa privind mărcile, menținând hotărârea Curții de Apel București din martie 2024.



"Prejudiciul e zero. Ce pierderi au ei?"



În ceea ce privește procesul pentru prejudiciu, în care CSA solicită 36 de milioane de euro și care a fost suspendat aproape un deceniu, acesta va fi acum reluat. Adrian Căvescu este însă convins că gruparea Armatei nu va primi niciun ban.



"CSA va primi o sumă formată din 4 litere: zero", a transmis Căvescu, potrivit Fanatik. Avocatul a oferit și două explicații pentru care FCSB nu ar urma să plătească. Prima ține de prescripție, susținând că "militarii" nu pot cere bani decât pentru ultimii trei ani din perioada vizată (2003-2014).



"Dosarul s-a depus la 1 aprilie 2017 și pot cere prejudiciul doar pe 3 ani. Așa spune Codul Civil, prescripţia răspunderii civile. După 7 ani se prescrie", a punctat avocatul.



Mai mult, Căvescu a insistat că CSA nu poate demonstra nicio pierdere financiară reală: "Prejudiciul înseamnă suma pe care ai pierdut-o. Ce pierderi au ei? Plus că CSA nu a prestat servicii în domeniul fotbal în acea perioadă. Cu ce i-a împiedicat FCSB? Decizia de a închide secţia de fotbal în 1998 le-a aparţinut în totalitate".

