Un incident extrem de grav a avut loc într-un meci de juniori din Bulgaria, între Maritsa Plovdiv și Asenovets 1922, disputat în campionatul regional U17.
Portarul echipei gazdă, Georgi Stoyanov, în vârstă de 17 ani, a fost lovit brutal în cap de adversarul Kaloyan Stoyanov, după o fază în care goalkeeperul fusese deja faultat.
Lovitura a provocat o traumă cranio-cerebrală și un hematom, iar tânărul portar a fost transportat de urgență la spitalul din Plovdiv.
Suspendare de doi ani după o intrare ca-n filmele de acțiune
Potrivit oficialilor clubului Maritsa, gestul nu a fost un accident, ci un act clar de agresiune. De altfel, staff-ul echipei a acuzat și un comportament dur al oaspeților pe parcursul întregului meci, cu faulturi repetate, amenințări și atacuri verbale.
Cazul a ajuns pe masa Federației Bulgară de fotbal, care a decis o sancțiune drastică. Forul a anunțat suspendarea lui Kaloyan Stoyanov pentru doi ani din toate competițiile oficiale.
Președintele lui Maritsa Plovdiv, Yordan Vlashki, a anunțat că echipa oferă sprijin total familiei lui Georgi Stoyanov și că va contribui financiar la tratamentul acestuia. „Suntem o familie și vom fi mereu alături de copiii noștri”, a declarat oficialul.