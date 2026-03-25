FOTO ȘI VIDEO Fotbal sau Kung Fu? Suspendare de doi ani după ce și-a băgat adversarul în spital

Un incident parcă scos din filmele de acțiune s-a produs în Bulgaria.

Un incident extrem de grav a avut loc într-un meci de juniori din Bulgaria, între Maritsa Plovdiv și Asenovets 1922, disputat în campionatul regional U17. 

Portarul echipei gazdă, Georgi Stoyanov, în vârstă de 17 ani, a fost lovit brutal în cap de adversarul Kaloyan Stoyanov, după o fază în care goalkeeperul fusese deja faultat. 

Lovitura a provocat o traumă cranio-cerebrală și un hematom, iar tânărul portar a fost transportat de urgență la spitalul din Plovdiv.

Suspendare de doi ani după o intrare ca-n filmele de acțiune

Potrivit oficialilor clubului Maritsa, gestul nu a fost un accident, ci un act clar de agresiune. De altfel, staff-ul echipei a acuzat și un comportament dur al oaspeților pe parcursul întregului meci, cu faulturi repetate, amenințări și atacuri verbale.

Cazul a ajuns pe masa Federației Bulgară de fotbal, care a decis o sancțiune drastică. Forul a anunțat suspendarea lui Kaloyan Stoyanov pentru doi ani din toate competițiile oficiale.

Președintele lui Maritsa Plovdiv, Yordan Vlashki, a anunțat că echipa oferă sprijin total familiei lui Georgi Stoyanov și că va contribui financiar la tratamentul acestuia. „Suntem o familie și vom fi mereu alături de copiii noștri”, a declarat oficialul.

