Roș-albaștrii primesc vizita campioanei din Kosovo pe Arena Națională din București în prima manșă din al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



FCSB a căzut în Europa League din preliminariile Champions League, după ce echipa pregătită de Elias Charalambous a fost învinsă în dublă manșă de Shkendija (0-1 la Skopje, Macedonia de Nord și 1-2 la București):



”Ați vorbit între voi? Există o explicație pentru ce s-a întâmplat?” Ștefan Târnovanu a oferit răspunsul



Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB, a oferit un interviu pentru Pro TV și Sport.ro în care a exprimat faptul că jucătorii au discutat între ei prin prisma rezultatelor modeste din ultima vreme.



Roș-albaștrii speră, așadar, să șteargă cu buretele seria de înfrângeri cu o victorie în fața lui Drita. FCSB au patru jocuri consecutive pierdute înainte de duelul de joi seară.



”Suntem montați să câștigăm. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu e deloc ok. Am făcut patru înfrângeri, foarte, foarte mult. În campionat două la rând. În Europa am fost eliminați. Sper să fie mai bine.



(n.r. Ați vorbit între voi? Există o explicație pentru ce s-a întâmplat?) De vorbit între noi am vorbit. O explicație vom afla dacă am găsit mâine.



Poate fi o problemă mentală. Legat de fizic, nu știu dacă până acum am avut două meciuri la rând cu aceeași echipă de start. Am avut multe accidentări. E un moment dificil.



Dacă ne vom califica în play-off-ul Europa League va fi mult, mult mai bine. (n.r. Vă reveniți?) Așa cred, așa sper, așa trebuie”, a spus Ștefan Târnovanu într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

