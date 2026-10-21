Superliga e aproape de finalul turului. Se trag primele concluzii în privința fotbaliștilor.

Valoarea străinilor care ajung în Superliga României este pusă sub semnul întrebării de cele mai multe ori. În ultimii ani, anumiți specialiști au adus în discuție faptul că nivelul fotbaliștilor din afara țării care fac pasul în campionatul nostru este unul scăzut, iar mai bine este ca echipele să se axeze mai mult către formarea tinerilor și aducerea lor la un nivel cât mai bun.

Printre numele fotbaliștilor contestați se numără și Filip Stojilkovic (26 de ani, atacant elvețian), pentru care Rapid a plătit, pentru un împrumut până în vara anului 2027, 200.000 de euro.

Rapid: Filip Stojilkovic îl dezamăgește pe Grigore Sichitiu

Filip Stojilkovic a marcat două goluri în meciul dintre U Cluj și Rapid, când giuleștenii s-au impus cu 4-3, dar a mai punctat și într-un alt meci, cu Univeristatea Craiova, scor 1-1. A oferit o pasă de gol, în duelul cu FC Argeș, scor 3-1, dar Grigore Sichitiu crede că e foarte puțin!

Fostul conducător al echipei din Giulești este de părere că, până în acest moment, Stojilkovic nu se ridică la nivelul unor evoluții pentru care a fost adus. În 10 partide, a marcat, așadar, de trei ori și a oferit o pasă decisivă.

”Străinii, din păcate, sunt de proastă calitate în Liga 1. Total, total! Stojilkovic e un atacant care a dat două goluri la Cluj, credeam că și-a revenit, dar cu Corvinul nu a existat! Pancu a zis că era foarte obosit, dar nu înțeleg de ce.

Un atacant trebuie să apară în careu, să dea goluri, să șuteze! Trebuie să apară la finalizare. În primele 10 etape, el a dat un gol! Iar, pe mine nu m-a convins, vreau să aibă două goluri, trei, din câteva ocazii”, a spus Grigore Sichitiu în cadrul emisiunii VOYO Sport Live!

Statisticile lui Filip Stojilkovic, atacant legitimat la Rapid

Stojilkovic a dat cel mai bun randament în carieră la FC Aarau (Elveția), unde a marcat de 16 ori în 35 de jocuri și a oferit cinci pase decisive. A marcat și pentru FC Sion (Elveția) de 19 ori și a oferit opt pase decisive, dar în 69 de jocuri.

El a ajuns la Rapid în vară, din Italia, de la Pisa, sub formă de împrumut, până la finalul acestui campionat de Superliga României. Împrumutul lui Stojilkovic se ridică la 200.000 de euro.