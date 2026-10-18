După 0-0 la pauză, în urma unei reprize în care Corvinul a avut posesie superioară, Rapid a dat lovitura în ultima jumătate de oră. Alex Dobre a reușit o dublă, iar echipa lui Pancu s-a impus cu 2-0.

Grigore Sichitiu, după Rapid - Corvinul 2-0: "O nou-promovată ne-a călărit foarte bine în prima repriză"

Grigore Sichitiu (77 de ani), fostul președinte de la Rapid, a analizat partida disputată sâmbătă în Giulești și a remarcat atât schimbarea la față a echipei lui Pancu din repriza secundă, cât și curajul cu care Corvinul a evoluat în prima jumătate.

"Totul e bine când se termină cu bine. Cu toții suntem foarte plăcut surprinși de faptul că Rapid a ajuns la a cincea victorie consecutivă. E un lucru foarte bun pentru Pancu. Vă dați seama că toată lumea este bucuroasă. Pe mine m-a surprins pentru că Rapidul câștigă anul ăsta a doua repriză. Anul trecut jucau prima repriză bine, iar în a doua se înmuiau. Ceea ce arată că echipa își dorește să câștige indiferent de situația. Mă bucur că Pancu îi motivează și îi face să creadă că pot învinge până în ultimul minut.

M-a surprins Corvinul. O nou-promovată ne-a călărit foarte bine în prima repriză. Să ai o posesie mai bună în Giulești e un lucru de remarcat. M-a surprins curajul lor. Nu s-au închis în fața careului și să joace mingi lungi. Au jucat strategia lor până la capăt, chiar dacă au pierdut. E un lucru foarte bun pentru fotbalul hunedorean", a spus Grigore Sichitiu, la VOYO Sport Live.