După 0-0 la pauză, în urma unei reprize în care Corvinul a avut posesie superioară, Rapid a dat lovitura în ultima jumătate de oră. Alex Dobre a reușit o dublă, iar echipa lui Pancu s-a impus cu 2-0.
Grigore Sichitiu, după Rapid - Corvinul 2-0: "O nou-promovată ne-a călărit foarte bine în prima repriză"
Grigore Sichitiu (77 de ani), fostul președinte de la Rapid, a analizat partida disputată sâmbătă în Giulești și a remarcat atât schimbarea la față a echipei lui Pancu din repriza secundă, cât și curajul cu care Corvinul a evoluat în prima jumătate.
"Totul e bine când se termină cu bine. Cu toții suntem foarte plăcut surprinși de faptul că Rapid a ajuns la a cincea victorie consecutivă. E un lucru foarte bun pentru Pancu. Vă dați seama că toată lumea este bucuroasă. Pe mine m-a surprins pentru că Rapidul câștigă anul ăsta a doua repriză. Anul trecut jucau prima repriză bine, iar în a doua se înmuiau. Ceea ce arată că echipa își dorește să câștige indiferent de situația. Mă bucur că Pancu îi motivează și îi face să creadă că pot învinge până în ultimul minut.
M-a surprins Corvinul. O nou-promovată ne-a călărit foarte bine în prima repriză. Să ai o posesie mai bună în Giulești e un lucru de remarcat. M-a surprins curajul lor. Nu s-au închis în fața careului și să joace mingi lungi. Au jucat strategia lor până la capăt, chiar dacă au pierdut. E un lucru foarte bun pentru fotbalul hunedorean", a spus Grigore Sichitiu, la VOYO Sport Live.
Moruțan, remarcatul lui Sichitiu
Din tabăra celor de la Rapid, Sichitiu l-a remarcat doar pe Olimpiu Moruțan, un jucător creativ, însă despre care spune că are ceva probleme fizice, motiv pentru care se "stinge" spre finalul partidelor.
"La ora actuală, Moruțan ar fi un jucător care promite. Din păcate nu prea îl ajută forța pentru fotbalul actual. Dacă vedem cu ce forță vin vedetele fotbalului mondial.. ei sunt jucători cu forță de pătrundere extraordinară.
Moruțan produce, are multe pase decisive, dar se stinge, nu duce meciul de la cap la coadă. Deocamdată, în fotbalul nostru, Moruțan e unul dintre cei mai creativi jucători. El ar fi cel care poate aduce un plus de creativitate pentru Rapid și fotbalul românesc", a mai spus Sichitiu.
Sichitiu, dur cu Stojilkovic: "N-a existat! Pe mine nu m-a convins"
Sichitiu s-a arătat însă dezamăgit de prestația ștearsă a lui Filip Stojilkovic. Atacantul elvețian împrumutat de la Pisa reușise o dublă în runda precedentă contra lui U Cluj, însă contra Corvinului nu s-a mai remarcat.
"Din păcate, în România sunt aduși străini de proastă calitate. Sunt convins total! Stojilkovic? El a dat două goluri la Cluj. Credeam că și-a revenit, dar iată că aseară n-a existat. Pancu a spus că era foarte obosit, nu știu de ce.
Dar un atacant trebuie să apară neapărat în teren cu șuturi, cu goluri. Asta e meseria lui. El, în primele 10 etape la Rapid, din 20 de ocazii mari a dat un gol. Pe mine nu m-a convins", a mai spus Sichitiu.