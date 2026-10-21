Steaua putea fi echipa la care să scrie istorie Bogdan Lobonț, dar l-a refuzat!

În istorie, multe au fost trecerile de la Steaua la Dinamo și invers, chiar dacă ne raportăm la fotbaliști care la acea vreme erau, poate, nume apreciate de galeria unuia dintre cluburi. Cea mai cunoscută trecere dintr-o parte în cealaltă este Ionel Dănciulescu.

Însă, sunt și fotbaliști ale căror cariere puteau fi formate sau puteau să scrie istorie pentru clubul advers, iar un nume care putea ajunge la Steaua, nu la Dinamo, este cel al lui Bogdan Lobonț!

Poveste cu Bogdan Lobonț în tinerețe. Grigore Sichitiu: ”Steaua l-a refuzat pentru că era prea scund”

Fostul mare portar al naționalei României a debutat în fotbal la Corvinul Hunedoara. Apoi, în 1997 a ajuns la Rapid, iar în 2000 a plecat la Ajax, după ce olandezii au plătit 3 milioane de euro pentru serviciile sale între buturi.

În 2002, a revenit sub formă de împrumut la Dinamo, iar în 2006 a fost vândut la Fiorentina, care un singur an mai târziu l-a cedat pentru aproximativ un milion de euro la Dinamo. În 2010 a fost cumpărat de Roma după un trial de un sezon ca împrumut, iar opt ani mai târziu s-a retras din fotbal.

Derulând șirul evenimentelor din cariera lui Bogdan Lobonț, el putea ajunge la Steaua când era doar un tânăr portar foarte promițător, dar a fost refuzat pe motiv că era prea scund!

Bogdan Lobonț, portar respectat în istoria lui Dinamo și a României

Grigore Sichitiu, în emisiunea VOYO Sport Live, și-a amintit cum a fost refuzat de gruparea ”militară” Bogdan Lobonț, pentru ca apoi să ajungă în curtea Corvinului Hunedoara. Deși Sichitiu a garantat că Lobonț avea să mai crească, nefiind un tânăr care a atins nivelul maxim al înălțimii, Steaua l-a refuzat.

Dezvăluirea fostului conducător al Rapidului a plecat de la ideea că tinerii români nu reușesc să se dezvolte așa cum trebuie, nu mai performează la un nivel foarte bun în Superliga și nu mai fac pasul, în număr mare, în campionatele din Europa.

”Eu regret că toate domeniile... fotbal și nu numai s-au cibernetizat. La ora actuală nu poți să vorbești doar de un domeniu, știința trebuie să pătrundă peste tot. Eu eram într-un proces de cercetare științifică acum mulți ani, participam la JO Universitare și așa mai departe, iar așa am văzut tot ce era modern pe vreme mea în materie de fotbal.

Am fost la marile academii din Argentina, din Brazilia, din Spania... nimeni nu mai selecționează jucători după ochi. Lobonț e un exemplu clar, pentru că atunci când era la Hunedoara... Liță Dumitru l-a dat afară, să nu se ducă la Steaua, pentru că era scund. Eu i-am explicat lui nea Mircea Lucescu că am făcut testele de US Marine (testele fizice oficiale din cadrul Corpului Pușcașilor Marini ai Statelor Unite). Atunci Lobonț avea 1.78 m, iar acum are 1.83 m.

L-a dat afară Liță Dumitru, pentru că era mic. Eu l-am dus la nea Mircea și i-am spus că e un copil care nu a terminat perioada de creștere. Iar nea Mircea mi-a zis de unde știu eu... . Tot ce am selecționat, Iencsi, Lobonț, Pancu, Marinescu, Niculae, nu am selecționat decât după date științifice.

Cum pot să dezvolt un organism în perioada de creștere, de dezvoltare, pe care nu-l cunosc?! Majoritatea antrenorilor, poate peste 90 la sută, nu cunoaște organismul jucătorului, iar asta e esențial.

Dacă nu cunoști criteriile de selecție pentru fotbal, nu poți face o selecție bună. (...)”, a spus Grigore Sichitiu la VOYO Sport Live.