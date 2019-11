E acuzat DIN NOU ca si-a batut sotia si ca-si terorizeaza fiica! Atentie, dezvaluiri DURE! Ce a patit sotia lui Ionel Ganea

Sotia lui Ganea face acuzatii dure la adresa fostului atacant al nationalei.

Dana Ganea sustine ca a fost agresata de fostul sau sot inclusiv in fata instantei. Femeia spune ca si fiica ei si a lui Ganea are parte de un tratament similar din partea tatalui sau.

"Am inregistrat plangeri la Politia Fagaras, una in martie 2019, una in august 2019. Fara rezultat! Are foarte multe relatii... Motivele sunt agresiunile de absolut toate formele, amenintari care nici acum nu s-au terminat. Nimeni nu face nimic fiindca el este Ioenl Ganea. Sa-ti fie frica sa locuiesti in orasul in care te-ai nascut si unde ai copilarit pentru ca nu te lasa acest individ... Fiica mea este in aceeasi situatie cu mine. In curtea Judecatoriei si-a permis s ama agreseze fizic si vernal pe 19 noiembrie. Si pe mine, si pe avocata mea. Pe fiica mea si pe nepotul meu i-a scos afara din casa in pijamale. Oare se mai poate numi tata? Si pozeaza in cel mai fericit tata si bunic. Pana acum am tacut, dar cand isi bate joc de copilul lui e strigator la cer. Eu, ca adult, incerc sa trec peste, dar un copil de 23 de ani oare cum va face asta?", a spus Dana Ganea pentru spynews.ro.