Asa a ajuns Campionatul European la Bucuresti! "In 2011 am facut aceasta scrisoare"

EURO 2020 este trasmis de Pro TV.

Organizarea a patru meciuri in cadrul Campionatului European este, probabil, cea mai importanta reusita organizatorica, din punct de vedere sportiv, a Romaniei si a capitalei. Mircea Sandu, sef al FRF pana in 2014, este omul ce a pus bazele acestui proiect, a vorbit despre momentul initial al campaniei:

"Am inceput in 1998 cu Campionatul European de tineret, am continuat cu cel de juniori si asa mai departe, culminand in 2012 cu finala Europa League. Asta pentru ca am reusit impreuna cu municipalitatea si cu Guvernul sa gasim resursele pentru constructia noului stadion national.

In 2011 l-am inaugurat si tinand cont de proiectele care urmau la UEFA, avand in vedere ca eram membru in Comitetul Executiv si aveam informatia imediata, am facut primul pas catre presedintele de atunci si secretarul general, Platini si Infantino, prin care FRF si Guvernul Romaniei si cu Primaria Capitalei si Aeroportul Otopeni pun la dispozitie toate conditiile pentru a candida in 2020 la organizarea Campionatului European. Asta in conditiile in care erau 12 orase coorganizatoare.

Deci in 2011 am facut aceasta scrisoare, nu a avut nimeni cunostinta despre acest aspect, pentru ca asa am stabilit cu presedintele si secretarul general al UEFA sa nu facem foarte multa valva. Am primit un raspuns de la ambele persoane care ne-au comunicat ca sunt incantate si ca FRF isi poate depune aceasta candidatura cu sustinerea institutiilor statului roman.

Au urmat pasii imediati, am informat Comitetul Executiv, am luat aprobare printr-o hotarare a Adunarii Generale sa devenim candidati, am informat guvernul", a spus Mircea Sandu, pentru Agerpres.