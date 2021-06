Istoria Campionatului European de Fotbal! Tot ce trebuie sa stii despre fiecare editie a prestigioasei competitii internationale

Campionatul European de Fotbal a fost infiintat abia in anul 1960 cu 30 de ani mai tarziu fata de Cupa Mondiala.

A doua cea mai importanta competitie internationala a fost propusa de catre secretarul general al Federatiei Franceze de Fotbal, Henri Delaunay in 1927, dar competitia a luat start abia in anul 1958, la trei ani de la moartea lui Delaunay. In onoarea sa, trofeul a fost numit dupa el.

UEFA Euro 1960 - Franta

Pe 28 septembrie 1958 a avut loc primul meci pentru calificarile la Campionatul European, care urma sa se tina in Franta. Doar 17 tari au luat parte la acest eveniment, printre care si nationala Romaniei. Campania de calificare avea sa se desfasoare intr-un format total diferit fata de cel de azi. Doar patru selectionate primeau biletul catre turneul final, iar tarile calificate se determinau printr-o serie de meciuri eliminatorii. Primele tari care au luat parte la Euro au fost: Franta, Iugoslavia, Uniunea Sovietica si Cehoslovacia.

Franta a putut sa ofere pentru acea editie doar doua stadioane: Parc de Princes, din Paris si Stade Velodrome, din Marseille, ambele aveau capacitatea de 40.000 de locuri.

Castigatoarea competitiei a fost URSS, primul si singurul Campionat European castigat vreodata de sovietici. Fiind un turneu cu doar patru echipe, totul s-a desfasurat in patru zile si a avut, de asemenea, doar patru meciuri.

UEFA Euro 1964 – Spania

A doua editie a Campionatul European s-a tinut in Spania. Numarul echipelor prezente la campania de calificare s-a marit la 29. Marea absenta fiind Germania de Vest si Grecia, care a refuzat sa se prezinte din cauza faptului ca erau in razboi cu Albania. Gazdele au reusit sa invinga detinatoare trofeului, Uniunea Sovietica, in finala, cu scorul de 2-1 pe Santiago Bernabeu, la Madrid.

UEFA Euro 1968 – Italia

Formatul editiei din 1968 a ramas la fel ca cel precedent, dar numarul competitoarelor a ajuns la 31, de data aceasta fiind prezenta si Germania de Vest, dar si Grecia. Italia a fost gazda si castigatoarea acestei editii. Un lucru surprinzator s-a intamplat in meciul dintre Italia si Uniunea Sovietica din semifinalele competitiei. Partida s-a incheiat 0-0 dupa 120 de minute, iar arbitrii au decis ca rezultatul sa fie hotarat in urma aruncarii cu banul, norocosii au fost chiar italienii, care au ajuns chiar sa castige trofeul ca urmarea a acestui rezultat favorabil. De asemenea, finala dinte Italia si Iugoslavia s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dupa 120 de minute, iar partida a trebuit sa fie rejucata, acolo Nerrazuri au castigat cu scorul de 2-0.

UEFA Euro 1972 – Belgia

Remarcata acestei editii a fost nimeni alta decat castigatoarea trofeului, Germania de Vest, care ii avea in componenta pe starurile Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeness sau Gerd Muller. Finala a fost disputata pe Stadionul Heysel din Bruxelles intre Uniunea Sovietica si Germania de Vest, unde nemtii s-au impus cu scorul de 3-0 si au stabilit o mare parte din lotul ce avea sa castige Campionatul Mondial din 1974.

UEFA Euro 1976 – Iugoslavia

In 1976, Iugoslavia a primit dreptul de gazduire a Campionatului European. A fost ultimul Euro la care au luat parte doar patru selectionate si ultimul la care gazdele trebuiau sa joace in calificarile competitiei pentru a participa la turneul final. Cehoslovacia a reusit sa o invinga in finala pe Germania de Vest cu ajutorul noii metode de departajare, si anume penalty-urile. Remarcatul Antonin Panenka a decis castigatoarea competitii printr-o scarita nemaivazuta pana atunci, ramasa emblematica pana si in zilele noastre.

UEFA Euro 1980 – Italia

A fost prima oara cand turneul final a avut opt selectionate calificate si a doua oara cand Italia gazduia competitia. Formatul s-a schimbat complet, iar de acum au fost introduse doua grupe, din care locul intai mergea direct in finala, iar locul secund se batea pentru finala mica. Germania de Vest a castigat al doilea sau titlu european, invingand-o pe Belgia cu 2-1 in finala.

UEFA Euro 1984 – Franta

Franta a castigat primul sau titlu major acasa in turneu final din 1984, la care capitanul lor, Michel Platini a reusit sa marcheze noua goluri in doar cinci meciuri. De asemenea, formatul s-a schimbat, iar de acum primele doua locuri din grupe merg in semifinala, in loc de doar primul loc. Finala mica a fost eliminata din turneul final.

UEFA Euro 1988 – Germania de Vest

Dupa doua trofee europene, Germania de Vest avea sa gazduiasca prestigioasa competitie, dar cu ghinion pentru ei. Nemtii au pierdut in semifinala impotriva Olandei cu scorul de 2-1. Batavii au ajuns pana in finala, acolo unde au reusit sa castige competitia impotriva Uniunii Sovietice, cu scorul 2-0 pe Stadionul Olimpic din Munchen, un meci in care Marco Van Basten a marcat un gol memorabil in istoria fotbalului.

UEFA Euro 1992 – Suedia

Probabil una dintre cele mai celebre editii de Campionat European. Surpriza intregii lumi a fost Danemarca, nefiind nici macar calificata la Euro, a castigat intregul turneu. UEFA nu i-a permis Iugoslaviei sa participe, pentru ca se aflau in acel moment intr-un razboi civil, iar danezii au fost chemati sa o inlocuiasca. Selectionata condusa de Richard Moller-Nielsen a trecut de Olanda in semifinale la loviturile de departajare, iar mai apoi a invins-o pe campioana mondiala de atunci, Germania, cu scorul de 2-0. Pe langa acest fapt, acesta a fost singurul turneu in care Germania unita a luat parte la o competitie majora si de asemenea, singurul turneu in care jucatori au avut tiparit numele pe spatele tricourilor.

UEFA Euro 1996 – Anglia

Anglia a gazduit Campionatul European din vara lui 1996 si a fost singurul care a folosit turneu care a folosit termenul de Euro in promovarea competitiei. De asemenea, numarul competitoarelor a fost dublat la 16. Gazdele au fost eliminata in semifinale de catre Germania, la loviturile de departajare, selectionata care ajunge din nou sa castige trofeul de data aceasta impotriva Cehiei printr-un gol de aur marcat de Oliver Bierhoff.

UEFA Euro 2000 – Belgia si Olanda

A fost primul turneu tinut de catre doua tari, Belgia si Olanda. Franta, proaspata castigatoare a Cupei Mondiale din 1998 era favorita sa castige si Campionatul European din 2000 si s-a ridicat la inaltimea asteptarilor, invingand-o in finala pe Italia in minutele de prelungire, cu scorul de 2-1.

UEFA Euro 2004 – Portugalia

Euro 2004, la fel ca in 1992 a produs o surpriza uriasa, si anume Grecia, care s-a calificat inainte doar la un singur Campionat Mondial (1994) si un singur Campionat European (1980). Grecii au reusit sa invinga gazdele in finala cu scorul de 1-0, dupa ce i-au mai batut si in meciul de deschidere al competitiei, printr-un gol marcat de Angelos Charisteas in minutul 57, desi aveau o cota de 150.000 pentru castigarea trofeului.

UEFA Euro 2008 – Austria si Elvetia

A fost a doua oara cand un turneu final s-a tinut pe teritoriul a doua tari si prima oara cand s-a oferit noul trofeu, creat de Asprey London. Finala a fost disputata intre Germania si Spania pe stadionul Ernst Happel din Viena. Spania s-a impus impotriva nemtilor cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat de Fernando Torres in minutul 33. Acesta a fost primul titlul castigat de ei din 1964. David Villa a incheiat competitia ca golgeter, marcand patru goluri, iar Xavi a fost desemnat jucatorul turneului.

UEFA Euro 2012 – Polonia si Ucraina

Spania a invins-o pe Italia in finala cu 4-0, devenind prima natiune care isi apara trofeul european si prima selectionata care reuseste sa castige trei trofee majore succesiv (Euro 2008, Cupa Mondiala din 2010 si Euro 2012). De asemenea, Fernando Torres a devenit primul jucator care a marcat in doua finala consecutive. El a fost si golgeterul competitiei cu trei goluri marcate, alaturi de Mario Balotelli, Alan Dzagoev, Mario Gómez, Mario Mandžukić, si Cristiano Ronaldo, desi a intrat doar ca rezerva la majoritatea meciurilor. Turneul a fost de altfel remarcabil pentru ca a avut cele mai multe goluri marcate cu capul din toata istoria Euro (26 din 76 de goluri marcate in total).

Un alt moment important in istoria fotbalului a fost un gol nevalidat in meciul din grupe dintre Anglia si Ucraina, la care reluarile au aratat ca mingea a depasit linia portii. Acest lucru l-a determinat pe presedintele FIFA de atunci, Sepp Blatter sa posteze pe retele de socializare urmatoarea afirmatie: "GLT (Goal-line technology) nu mai este o alternativa, ci o necesitate", inversandu-si astfel indelungata reticenta de a imbratisa o astfel de tehnologie. De atunci, au pornit demersurile pentru a adauga una dintre cele mai folositoare inovatii din fotbal.

UEFA Euro 2016 – Franta

Pe 28 mai 2010, UEFA a anuntat ca Euro 2016 se va extinde la 24 de echipe, devenind astfel primul turneu final cu acest numar de echipe. A fost pentru a treia oara cand Franta a gazduit un Campionat European. Portugalia, calificata in faza eliminatorie abia de pe locul 3, a reusit sa o invinga in finala pe Franta cu scorul de 1-0, dupa un gol marcat de Eder in minutul 109. Cristiano Ronaldo, cel mai celebru jucator al Portugaliei a fost nevoit sa iasa de pe teren din cauza unei accidentari din minutul 25. A fost primul trofeu major castigata vreodata de selectionata Portugaliei.

