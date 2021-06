Cel mai curtat atacant al momentului nu se gandeste la transfer: "Momentan ma gandesc doar la Euro!"

Barcelona si Juventus se lupta pentru semnatura starului olandez.

Memphis Depay va ramane liber de contract, dupa ce actuala intelegere cu Lyon va expira la sfarsitul acestui sezon.

Barcelona si Juventus se intereseaza de el si sunt gata sa ii ofere un salariu bun, pentru a fi sigure de semnatura lui. Insa, Depay nu se gandeste inca la viitoarea lui echipa, fiind preocupat de Campionatul European.

"Momentan, treaba mea este sa ma pregatesc bine pentru Campionatul European, nimic mai mult. Nu ma deranjeaza discutiile, nu ma distrag. Stiu ca exista speculatii, mereu apar. Asa este in fotbal si sunt obisnuit cu astfel de situatii. Nu voi spune nimic despre urmatoarea mea echipa. Perioada de transferuri este mare si ne asteapta multe discutii", a spus Depay, conform Marca.

Memphis Depay a primit oferta Barcelonei. Laporta isi doreste ca atacantul sa semneze un contract valabil in urmatoarele trei sezoane, pana in 2024. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Barcelona incearca sa rezolve cat de repede acest transfer, pentru a compensa cu o eventuala pierdere a lui Wijnaldum, care negociaza cu PSG, desi era ca si transferat pe Camp Nou.

Atacantul este in prezent legitimat la Olympique Lyon, insa va ramane liber de contract in vara. 22 de goluri in 40 de meciuri are Depay, in acest sezon. Pentru selectionata a jucat de 64 de ori si a inscris 26 de goluri.

EURO 2020 se vede la PRO TV, PRO X si pe VOYO (pe baza de abonament). Vezi aici programul meciurilor!