Andrei Cordea, show pe teren, inspirat și la declarații. Ce a spus după meciul cu Petrolul

FCSB a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.

Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Joyskim Dawa (45+2), din centrarea lui Billel Omrani, şi de Florinel Coman (47), din centrarea lui Andrei Cordea. FCSB a avut şi două bare, prin Darius Olaru (4) şi Andrei Cordea (27). Petrolul şi-a creat şi ea două ocazii mari de gol, prin Christian Irobiso (34, 68). Meciul a fost întrerupt pentru circa cinci minute în min. 13, din cauza fumului provocat de fumigene.

Andrei Cordea, discurs cu semnificații multiple

"Au fost mulți fotbaliști de calitate, din păcate nu au făcut-o foarte bine (n.r.: la 0-5 cu Silkeborg în Conference League). A trecut meciul cu Petrolul, vreau să-l uit cât mai repede, suntem montați pentru Silikeborg să întoarcem ce a fost acolo. Nu vreau să mă gândesc că avem echipa 1 și echipa 2, sunt jucători de calitate pe care s-au dat bani, împărțim minutele.

Am avut două ocazii mari, am dominat meciul și meritam victoria. Mă simt bine în teren, când mă simt proaspăt, încerc să duc mingea în careu chiar dacă am un adversar sau doi. Suntem la Steaua, nu putem să ne gândim la play-out, avem obiectiv să câștigăm campionatul", a declarat Andrei Cordea, la finalul partidei.

Pentru FCSB urmează meciul din etapa a patra din Conference League, joi de la 22:00, pe Arena Națională, cu Silkeborg. Partida e LIVE pe Pro Arena și VOYO.