Reacția lui Florinel Coman după victoria cu Petrolul. Ce spune despre grupa României în preliminariile Euro 2024

La finalul partidei, Florinel Coman, marcatorul golului doi al vicecampioanei, a susținut că FCSB a arătat bine la toate capitolele pe stadionul „Ilie Oană”.

„Avem foarte mare nevoie de aceste puncte. Sperăm să o ținem tot așa. După pauza competițională am reușit să legăm două victorii (n.r. - în campionat), așa că totul merge OK.

Da (n.r. - victoria cu Petrolul detensionează vestiarul). Trebuia să spălăm și rușinea din Danemarca. Ne-am mobilizt foarte bine în această seară. A mers totul bine. De la portar până la atacant, cred eu că s-au făcut lucruri foarte bune.

Cei care au mers în Danemarca și-au dorit să câștige, însă au dat peste o echipă puternic, bine pregătită. Așteptăm meciul retur și cred că vom avea o ambiție în plus să răzbunăm acest eșec.

Groaznic (n.r. - s-a simțit în fața televizorului când a văzut umilița FCSB-ului în Danemarca). Vom intra foarte motivați pe teren la returul de pe Arena Națională.

Pentru mine a fost mai bine că am rămas acasă. Am fost mai odihnit astăzi. Dacă am rămas acasă nu înseamnă că nu ne-am antrenat. Am făcut antrenamente foarte grele”, a spus Florinel Coman la finalul partidei Petrolul - FCSB

Întrebat despre grupa în care a fost repartizată România în preliminariile Euro 2024, Florinel Coman a spus că este una accesibilă și că este încrezător că naționala țării noastre va obține calificarea la turneul final.

„Eu îmi doresc să mergem la Euro 2024 și da, cred că este o grupă accesibilă”, a mai spus Coman.

Petrolul Ploiești - FCSB 0-2

FCSB a avut una dintre cele mai bune evoluții ale startului de sezon. Elevii lui Nicolae Dică s-au impus cu 2-0 în fața Petrolului Ploiești, chiar pe "Ilie Oană".

Joyskim Dawa a deschis scorul în minutul 45+2, după o fază excepțională creată de Billel Omrani. Florinel Coman a închis tabela la 2-1 în minutul 47 și a decis soarta meciului.

În următoarea partidă, FCSB se va duela cu Silkeborg pe Arena Națională în grupele Conference League, joi, de la ora 22:00, pe PRO ARENA.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești va face deplasarea în Bănie, pe "Ion Oblemenco", pentru jocul din etapa a 14-a cu Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 21:00.