Solana Sierra, Danielle Collins, respectiv Daria Kasatkina sunt adversarele româncelor în runda inaugurală a ultimului turneu de mare șlem al anului.

Jaqueline Cristian a mers în „Orașul care nu doarme niciodată” pentru prima sa victorie pe tabloul principal al US Open, pe când Gabriela Ruse ar vrea să își egaleze turul trei, atins anul trecut.

Sorana Cîrstea s-a deplasat la New York după ce a ridicat, la Cleveland, trofeul de campioană, al treilea în proba de calibru WTA în proba individuală, în carieră.

România are trei jucătoare prezente pe tabloul principal al Openului American .

Ce pot să mănânce și să bea spectatorii la US Open 2025

New York este inima comercialismului, iar organizatorii Openului American nu s-au abținut să nu adauge turneului componenta de festival culinar.

O mulțime de companii recunoscute și de bucătari faimoși vor găti pentru spectatorii turneului de mare șlem mâncare pentru toate gusturile.

Burgeri, tacos, barbeque coreean, pizza italienească, ramen japonez, aripioare picante și opțiuni nenumărate de fast-food reinventat se vor găsi pe meniurile puse la dispoziție în cadrul complexului de la Flushing Meadows.

Dintre opțiuni nu vor lipsi nici faimosul sandwich newyorkez cu pastramă, și nici steak-urile americane, informează site-ul oficial US Open.

12 milioane de dolari făcute de US Open doar din vânzarea cocktail-ului Honey Deuce, în 2024

În ceea ce privește băuturile, spectatorii vor putea savura Honey Deuce, cocktail-ul oficial al US Open. Acesta se face cu vodcă, zmeură și limonadă, servit cu pepene tăiat în formă sferică.

Peste trei milioane de cocktail-uri Honey Deuce au fost vândute, din 2007, notează ABC.

În cocktail sunt introduse bucăți de pepene galben care se aseamănă cu mingile de tenis. Anul trecut, Federația Americană de Tenis a raportat vânzări de peste 12 milioane de dolari, în urma celor 556,000 de cocktail-uri Honey Deuce pregătite spectatorilor.

foto: Esquire

