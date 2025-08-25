FOTO Câte stadioane, atâtea ospețe: cu ce mâncăruri și băuturi se pot servi spectatorii la US Open 2025

C&acirc;te stadioane, at&acirc;tea ospețe: cu ce m&acirc;ncăruri și băuturi se pot servi spectatorii la US Open 2025 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

US Open 2025 se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie.

TAGS:
US Open 2025Jaqueline CristianGabriela RusespectatoriSorana Cirsteamancarebautura
Din articol

România are trei jucătoare prezente pe tabloul principal al Openului American.

Sorana Cîrstea s-a deplasat la New York după ce a ridicat, la Cleveland, trofeul de campioană, al treilea în proba de calibru WTA în proba individuală, în carieră.

US Open 2025, cu trei românce în turul întâi

  • 22 de terenuri de joc cuprinde complexul de la Flushing Meadows.
  • Stadionul Arthur Ashe are o capacitate de 23,771 locuri.

Jaqueline Cristian a mers în „Orașul care nu doarme niciodată” pentru prima sa victorie pe tabloul principal al US Open, pe când Gabriela Ruse ar vrea să își egaleze turul trei, atins anul trecut.

Solana Sierra, Danielle Collins, respectiv Daria Kasatkina sunt adversarele româncelor în runda inaugurală a ultimului turneu de mare șlem al anului.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce pot să mănânce și să bea spectatorii la US Open 2025

New York este inima comercialismului, iar organizatorii Openului American nu s-au abținut să nu adauge turneului componenta de festival culinar.

O mulțime de companii recunoscute și de bucătari faimoși vor găti pentru spectatorii turneului de mare șlem mâncare pentru toate gusturile.

Burgeri, tacos, barbeque coreean, pizza italienească, ramen japonez, aripioare picante și opțiuni nenumărate de fast-food reinventat se vor găsi pe meniurile puse la dispoziție în cadrul complexului de la Flushing Meadows.

Dintre opțiuni nu vor lipsi nici faimosul sandwich newyorkez cu pastramă, și nici steak-urile americane, informează site-ul oficial US Open.

12 milioane de dolari făcute de US Open doar din vânzarea cocktail-ului Honey Deuce, în 2024

În ceea ce privește băuturile, spectatorii vor putea savura Honey Deuce, cocktail-ul oficial al US Open. Acesta se face cu vodcă, zmeură și limonadă, servit cu pepene tăiat în formă sferică.

Peste trei milioane de cocktail-uri Honey Deuce au fost vândute, din 2007, notează ABC.

În cocktail sunt introduse bucăți de pepene galben care se aseamănă cu mingile de tenis. Anul trecut, Federația Americană de Tenis a raportat vânzări de peste 12 milioane de dolari, în urma celor 556,000 de cocktail-uri Honey Deuce pregătite spectatorilor.

foto: Esquire

  • Rezumatul manșei tur a play-off-ului UEFA Europa League, Aberdeen - FCSB.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: &rdquo;Avem de reglat c&acirc;teva lucruri&rdquo;
ULTIMELE STIRI
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
Rednic &bdquo;tremură&ldquo;: anunțul presei belgiene după ce Standard a fost umilită din nou
Rednic „tremură“: anunțul presei belgiene după ce Standard a fost umilită din nou
Daniel Pancu, despre oferta lui Dan Șucu pentru Ianis Hagi: Ar fi fost foarte bun pentru Rapid. &Icirc;l iubea mult Giuleștiul
Daniel Pancu, despre oferta lui Dan Șucu pentru Ianis Hagi: "Ar fi fost foarte bun pentru Rapid. Îl iubea mult Giuleștiul"
Daniel Pancu, despre plecarea lui Cristi Săpunaru cu scandal de la Rapid
Daniel Pancu, despre plecarea lui Cristi Săpunaru cu scandal de la Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

„Cutremur“ la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

FCSB &ndash; FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, &icirc;ntr-o situație catastrofală &icirc;n clasament

FCSB – FC Argeș 0-2: campioana, surclasată, într-o situație catastrofală în clasament

Veste proastă pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Veste proastă pentru FCSB înaintea returului cu Aberdeen! Experții le taie aripile roș-albaștrilor

Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: &rdquo;N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!&rdquo;

Gigi Becali, avertisment pentru jucătorul căruia i-a făcut o promisiune importantă: ”N-a contat deloc! E greu să mai aibă șanse!”

Gigi Becali a luat &bdquo;palma&ldquo; care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

Gigi Becali a luat „palma“ care ustură rău de tot: răzbunarea omului pe care l-a batjocorit!

CITESTE SI
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: &rdquo;Avem de reglat c&acirc;teva lucruri&rdquo;

stirileprotv PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că &icirc;i oprește trenurile. Reacția companiei:&bdquo;Impedimentele au fost depășite&rdquo;

stirileprotv CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: &bdquo;Atacurile ucrainene pun &icirc;n pericol securitatea nucleară&rdquo;

stirileprotv Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: „Atacurile ucrainene pun în pericol securitatea nucleară”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!