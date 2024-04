Contestă două decizii de la FCSB și cere plecarea lui Tavi Popescu: "Nu are cum să joace!"

Dică, antrenor liber de contract după două experiențe nereușite în acest sezon de Liga 1, la FC U Craiova și FC Voluntari, este de părere că FCSB a greșit atât în privința lui Eduard Radaslavescu, cât și în cazul lui Octavian Popescu - ambii jucători U21, al doilea înlocuindu-l pe primul în minutul 28 al partidei de la Ovidiu.

Nicolae Dică: "Radaslavescu nu poate să joace în bandă, iar Tavi Popescu nu poate să joace cu spatele la poartă"

Fostul antrenor de la FCSB spune că Radaslavescu nu poate juca în flanc, în timp ce Octavian Popescu nu are capacitatea de a evolua în poziția de atacant central. Dică îi recomandă lui Popescu să plece în vară la o altă echipă, sub formă de împrumut, pentru a putea juca pe postul său de bază, extremă stânga, post ocupat acum de Florinel Coman.

"Radaslavescu nu poate să joace mijlocaș dreapta, nu are cum. Nu are viteză, nu are forță! Nu poate să joace mijlocaș dreapta, nici măcar stânga, să spui că intră în interior și dă la poartă. El nu e mijlocaș de bandă!

Octavian Popescu a fost ok ca atitudine. A avut acea ocazie să marcheze,mi s-a părut ok din poziția de atacant. Lui îi e greu să joace atacant cu spatele la poartă, să vină fundașul central aproape de el. El nu poate să joace cu spatele la poartă. El e un jucător care să joace între linii sau să fie undeva în zona laterală.

Eu l-am folosit pe Tavi Popescu când eram antrenor la FCSB, chiar dacă n-a avut realizările pe care le avusese înainte. Defensiv își făcea treaba foarte bine. Trebuie să urmărim și treburile astea, nu doar ofensiv. Sunt și lucruri pe care le face defensiv bine. Trebuie să îi dai încredere dacă e un jucător de perspectivă. Va veni și momentul în care va avea acele realizări.

Dacă Coman nu este transferat în vară, Tavi Popescu nu are cum să joace în partea stângă. Să plece undeva împrumut", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

După victoria obținută de FCSB la Ovidiu, liderul a ajuns la 38 de puncte și s-a distanțat la 7 lungimi de a doua clasată Universitatea Craiova și la 10 de CFR Cluj și Rapid. În runda următoare, formația roș-albastră va primi vizita Universității Craiova.

De partea cealaltă, Farul Constanța rămâne pe locul 5, cu 25 de puncte, iar în runda următoare va juca pe terenul lui Sepsi.