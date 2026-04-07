Fostul selecționer al echipei naționale a României a suferit un infarct miocardic acut în cursul zilei de vineri și este internat în stare gravă la Spitalul Universitar. Medicii sunt rezervați în privința unui prognostic.

Florin Prunea: ”Dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, nu mă mai oprește nimeni!”

Florin Prunea a făcut o serie de declarații misterioase în legătură cu starea precară de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Fostul portar al Generației de Aur a dat de înțeles că s-au petrecut niște lucruri grave în ceea ce îl privește pe fostul selecționer al României, însă a refuzat să dea detalii ”din respect pentru legendarul antrenor”.

Totuși, în cazul în care Mircea Lucescu nu va reuși să depășească această cumpănă în care se află, Prunea a avertizat deja că își va da drumul la gură și va spune tot ce știe. Chiar dacă a refuzat să dea mai multe informații, cel mai probabil Florin Prunea a făcut referire la șefii Federației Române de Fotbal, având în vedere că fostul mare portar i-a criticat în mai multe rânduri pe Burleanu & co., inclusiv în ultimele zile.

”Din respect pentru el, nu vreau să vorbesc de ce s-a întâmplat și să găsesc vinovați. Dar dacă se întâmplă ceva cu nea Mircea, Doamne Ferește, nu mă mai oprește nimeni. Trebuie să spunem adevărul.

Nu mă întreba care este adevărul, te rog eu din suflet. Nu mă întreba, frate. Din respect pentru el, pentru nea Mircea, tac din gură, frate. Dar dacă, Doamne Ferește, se întâmplă ceva, după aceea trebuie să spunem adevărul. Da”, a spus Florin Prunea la podcastul ”Știi ce zic”.

Procedura ECMO nu mai este o variantă pentru Mircea Lucescu

Medicii au renunțat la varianta ECMO în cazul lui Mircea Lucescu, o procedură prin care un aparat preia temporar funcțiile inimii și ale plămânilor și le oferă pacienților suport cardiac și respirator.

Fostul selecționer al echipei naționale a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, dar medicii au constatat și că are mai multe cheaguri de sânge în plămâni. Din acest motiv, se pare că procedura ECMO nu mai este o soluție în cazul lui Mircea Lucescu, având în vedere că trupul tehnicianului este extrem de slăbit și nu ar rezista la o astfel de intervenție.