"Am stat 15 minute, am revăzut faza!" Ilie Dumitrescu, reacție categorică despre penalty-ul acordat în FCSB - Mioveni

FCSB s-a impus sâmbătă seara, la Buzău, scor 3-0 (0-0), cu CS Mioveni, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1. Înlocuitorul lui Edi Iordăndescu pe bancă (depistat cu Covid-19), Eugen Nae, a avut doar 13 jucători pe foaia de joc.

Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Florin Tănase (56 - penalty), Andrei Dumiter (65) şi Claudiu Keşeru (69). Primele două goluri s-au înscris în circumstanţe neobişnuite, penalty-ul fiind acordat în mod eronat, după o intervenţie corectă a lui Adrian Scarlatache în faţa lui Claudiu Keşeru, în timp ce reuşita lui Dumiter a fost precedată de o poziţie suspectă de ofsaid.

Ilie Dumitrescu: "N-ai cum să faci fault!"

Ilie Dumitrescu a explicat la Digi Sport că penalty-ul acordat de centralul Marcel Bârsan a fost acordat total greșit. Fostul mare jucător al naționalei a spus, pas cu pas, cum a perceput faza.

"Fundașul lovește mingea și are adversarul în spate. N-ai cum să faci fault! Eu am stat 15-20 de minute, am revăzut cu colegii faza asta. Scarlatache lovește mingea, o respinge în corner și adversarul este în spatele lui, deci nicio legătură cu Keșeru. E foarte greu de explicat cum a luat decizia asta.



Clar că era o superioritate a FCSB-ului până la faza asta, golul plutea în aer, pentru că FCSB arăta foarte bine în repriza a doua. Problema se pune că aici, la faza asta, nu ai cum să faci fault când adversarul e în spatele tău. Cam asta e singura explicație", a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.