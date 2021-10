„Poate o să se trezească și cei care conduc stadioanele din București!” Tănase, cuvinte dure după victoria cu Mioveni 

Cu toate că au avut doar 13 jucători disponibili pentru acest duel și nu s-au putut baza pe Edi Iordănescu și staff-ul său, fiind infectați cu COVID-19, roș-albaștrii au câștigat partida cu CS Mioveni, 3-0, și au urcat până pe locul doi în Liga 1, la 6 puncte în spatele liderul CFR, care are un meci mai puțin.

Florin Tănase, marcatorul primul gol din penalty, acuză starea terenului de la Buzău, care a îngreunat jocul celor două echipe. De asemenea, căpitanul FCSB-ului a reclamat modul în care vicecampioana României a fost alungată de pe Arena Națională.

Tănase: „Și noi contribuim la bugetul statului”

„Am revenit pe un teren foarte greu. Mă bucur că am reușit să marchez și să luăm cele trei puncte. Mă bucur că i-am făcut fericiți pe colegii noștri și pe Mister, care sunt în carantină.

Mă bucur că am revenit la timp, încă mai am de muncă, dar odată cu jocurile o să îmi revin la forma de dinaintea accidentării.

Am avut nevoie de un prim gol, apoi eram conștienți că ne va fi mai ușor. Eram încrezător, chiar dacă am avut o singură rezervă pe bancă. Știam că suntem destui jucători valoroși în primul 11 și putem să câștigăm.

Ce să mai zic, așa am pățit în fiecare an. Și anul trecut am plecat pe la Giurgiu, nu știu ce a pățit tabela de pe Arena Națională. Numai nouă ni se întâmplă. Mereu când suntem într-o formă bună trebuie să plecăm de pe Arena Națională. Poate o să se trezească și cei care conduc stadioanele din București. Pentru că și noi contribuim la bugetul statului, și nu cu puțin.

Să vedem dacă vom juca cu Farul. Mai avem mâine un test și suntem prea puțini”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.