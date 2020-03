Sa fie el STARUL lui Mutu de la tineret? Selectionerul U21 a pus ochii pe un jucator de la Botosani: "A vazut un jucator interesant!"

Selectionerii nationalelor au fost prezenti la Giurgiu, in tribune, la meciul dintre Astra si Botosani, incheiat 1-0 pentru gazde.

Atat Mirel Radoi, cat si Adrian Mutu au prezentat ieri lista preliminara a stranierilor convocati la nationala mare, respectiv cea U21. Cei doi selectioneri au fost impreuna in tribune la meciul dintre Astra si Botosani, alaturi de Mihai Stoichita, care a declarat la finalul meciului ca Adi Mutu, a carui lista de stranieri a fost destul de restransa, a pus ochii pe un jucator de la Botosani.

"Am venit sa vedem toti fotbalistii care au fost pe teren. Meciul a fost decis la pauza, cand Bogdan a mutat. Mi-a placut, dar nu trebuie sa imi placa mie, trebuie sa ii placa lui Mirel.

Nu am venit special pentru Tamas, am vorbit cu el dupa ce s-a intamplat nenorocirea. Voi merge si acum sa il felicit pentru taria pe care o are si ca putut sa joace foarte bine, chiar daca a suferit un astfel de eveniment.

A vazut si Adi Mutu in aceasta seara jucatori interesanti, a vazut un jucator care, din pacate, nu prea l-am vazut la lotul national cand avea dreptul sa joace la juniori. A intrat a doua repriza la Botosani, nu ii spun numele.

Chindris mi s-a parut bun, foarte bun", a declarat Mihai Stoichita la finalul meciului.

Alexandru George Cimpanu (19 ani) este atacantul lui Botosani pe care Adrian Mutu a pus ochi si care ar putea fi convocat in premiera la nationala de tineret a Romaniei. Tanarul jucator a disputat 13 meciuri in tricoul lui Botosani in acest sezon, iar cota sa de piata este de 150.000 de euro, conform Transfermarkt.

