Adrian Mutu, impresionat de atmosfera din Giulești! Replica antrenorului de la Rapid după ce Șumudică a declarat: „Dacă s-a iritat, să-și dea cu alifie!”

Legendele Rapidului au jucat meciul inaugural din Giulești, împotriva legendelor de la Poli Timișoara, într-un duel încheiat 2-1 pentru rapidiști. Ulterior, echipa pregătită de Adrian Mutu a jucat cu Poli Timișoara și s-a impus datorită golului marcat de Marzouk, 1-0.

Antrenorul giuleștenilor a vorbit la finalul meciului amical câștigat de echipa sa, arătându-se impresionat de atmosfera făcută de suporteri pe noul stadion. Mutu a comentat și revederea cu Mircea Lucescu, dar și momentul în care Săpunaru a ratat un penalty în prima repriză, dezvăluind că și-ar fi dorit ca fundașul să marcheze.

Adrian Mutu, impresionat de publicul din Giulești



Adrian Mutu a vorbit și despre sprijinul pe care l-a primit în ultimul timp de la preluarea Rapidului, punctând că își dorește ca rezultatele să fie cele care își spun cuvântul.

„M-a impresionat publicul, a fost o petrecere pentru ei, bucuria de a ne întoarce pe noul Giulești și bucuria de a intra în noua casă sau casa renovată. Sincer, nu am mai trăit o astfel de inaugurare, e prima oară, mă bucur că a fost sărbătoare, mă bucur că am câștigat. Îmi place acustica și faptul că tribunele sunt foarte aproape, să sperăm că pe viitor, asta te și obligă și pune presiune pe tine, că va fi un plus pentru noi.

A fost bună revederea cu Mircea Lucescu, nu am avut timp să vorbim prea mult, ne-am salutat, mă bucur pentru noi, pentru toată suflarea rapidistă că a fost prezent la acest eveniment.

Era normal să bată Săpunaru, îmi pare rău că a ratat, era normal ca el să înscrie în primul amical, dar asta e.

E normal ca atunci când ajungi la o echipă, ca toți antrenorii, suntem judecați după rezultate, în niciun caz înainte, pentru că înainte nu ai de ce, e doar răutate. Dar, cum să spun, sper să construiesc ceva la echipa asta și în club și sper ca rezultatele să vorbească de la sine, pentru că asta e cel mai important.

Cred că le-a plăcut atmosfera, nu știu cât de surprinși au fost, probabil cei mici, am avut cinci jucători de la Academia Rapid și am ținut neapărat să îi bag și pe ei, să simtă atmosfera, poate pe viitor lucrul ăsta îi motivează și își doresc din ce în ce mai mult să tragă tare la antrenamente, să muncească mult și să ajungă la echipa mare și poate într-o zi, de ce nu, titulari la Rapid”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului amical.

Răspunsul lui Adrian Mutu pentru reacția ironică a lui Marius Șumudică la adresa sa



Întrebat despre declarațiile lui Marius Șumudică, după ce antrenorul care a semnat recent cu Al Shabab a avut o replică acidă la adresa sa, Mutu a oferit un răspuns tranșant.

„Am înțeles ce s-a întâmplat. Subiectul ăsta este închis pentru mine, nici nu vreau să vorbesc, caterincă știm cu toții să facem, mai trebuie să și demonstrăm la locul de muncă pe care îl avem și după aia să vorbim”, a spus antrenorul.

Tototdată, tehnicianul giuleștenilor a fost întrebat și dacă a vorbit cu Daniel Pancu și Mihai Iosif, iar răspunsul său a fost unul relaxat: „L-am salutat pe Daniel. Am vorbit și cu Mihai Iosif, după cum ați văzut, ne-am îmbrățișat la marginea terenului, nu cred că între noi, antrenorii, ar trebui să fie vreo ranchiună pentru că asta este meseria noastră. Azi sunt eu, mâine poate să fie altul”.