Adrian Mititelu jr jubilează! Reacția care spune totul despre starea sa de spirit după victoria cu Dinamo 

Au înscris Irobiso ‘1 pentru gazde şi Huyghebaert ’50 şi Compagno ‘90+1 pentru oaspeţi.

În minutul 64, un gol al lui Irobiso a fost anulat pentru ofsaid.



FC U Craiova e neînvinsă de patru etape, în care a obţinut două victorii (ambele în deplasare) şi două egaluri.

În sezonul regulat, FC U Craiova s-a impus cu 1-0 în tur, iar partida retur s-a încheiat nedecis, 0-0.

Adrian Mititelu Jr și-a exprimat încrederea, la finalul meciului din Ștefan cel Mare, că echipa condusă de Nicolo Napoli își va îndeplini obiectivul.

„S-a văzut că am fost puțin copleșiți de presiunea celor 3 puncte, dar Dumnezeu a fost cu noi pe final, am reușit să învingem. Dacă noi câștigăm următoarele 3 meciuri, normal că suntem salvați. Este o luptă foarte grea, avem un program mai greu decât contracandidatele.

În continuare, presiunea ne bate la ușă și trebuie să fim foarte atenți. O victorie cu Dinamo e foarte satisfăcătoare, e un derby. Am fost dezamăgit de cum s-a desfășurat meciul. Nu poți din minutul 2, copilul de mingi să nu-ți dea mingea. Ținând cont de istoria acestui club, care a fost decimat de 2 ori de Dinamo, n-am nicio părere de rău pentru ei.

Clar, obiectivul este salvarea. La fiecare victorie, echipa are o primă stabilită în contract. Deocamdată nu suntem în măsură să dublăm primele. Nu am fost mulțumit de joc, nu e normal să iei gol în secunda 30. Euforia victoriei mă mai face să uit, însă nu mi-a plăcut. Au fost cam 30 de minute în care am fost dominați și nu mi-a plăcut”, a declarat Adrian Mititelu Jr, potrivit Gsp.ro.

Dinamo nu mai speră la salvarea directă de la retrogradare!

Dinamo a rămas pe locul 14, cu 13 puncte, și se poate distanța la nouă puncte de următoarea clasată, CS Mioveni, dacă argeșenii vor câștiga meciul cu ultima clasată, Gaz Metan Mediaș.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni, iar apoi va juca în compania ultimelor clasate, Gaz Metan Mediaș și Academica Clinceni. De partea cealaltă, FCU Craiova a ajuns la 25 de puncte și este pe locul 11.

Programul lui Dinamo în play-out:

CS Mioveni - Dinamo

Gaz Metan - Dinamo

Dinamo - Academica Clinceni

FC Botoșani - Dinamo

Dinamo - UTA Arad