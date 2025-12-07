Campioana en-titre a evoluat sâmbătă pe Arena Națională din postura de echipă gazdă în etapa #19 din sezonul regulat. În turul sezonului regulat, Dinamo și FCSB au oferit un meci incendiar, ”câinii” s-au impus atunci cu 4-3. Acum însă, derby-ul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.



”Cobra” Ilie s-a dezlănțuit la adresa celor de la FCSB: ”Îl las pe Gigi, dar antrenorii? Ce faceți toată săptămâna la antrenament?”



Adrian ”Cobra” Ilie, fost jucător la Steaua în perioada 1993-1996, a vorbit despre derby-ul de sâmbătă și a sugerat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii, ”principalul” și secundul de la FCSB, sunt depășiți în acest moment la gruparea roș-albastră.



Fostul internațional român a punctat că tactic FCSB nu a existat și că Zeljko Kopic a reușit să o organizeze mult mai bine pe Dinamo pentru derby-ul din etapa #19.



”Nu înţeleg cum îi antrenează pe FCSB ca să nu ajungă la poartă. În prima repriză nu a fost şut pe poartă. Dinamo putea să le ia 6 puncte (n.r. ţinând cont de victoria din tur). Lăsându-l pe Gigi, că face echipa, dar nici tactica nu se vede. S-a văzut o organizare mult mai bună a lui Dinamo.



Antrenorii nu au ştiut să gestioneze forma fizică a jucătorilor. Ce faci toată săptămâna la antrenament? Cum pregăteşti meciul?”, a spus ”Cobra” Ilie la fanatik.

FCSB și Dinamo, în clasament după derby-ul de pe Arena Națională



După meci, FCSB a urcat pe locul opt în clasament cu 25 de puncte. Roș-albaștrii se află la egalitate cu UTA (25p) și la o lungime de Farul Constanța (26p), doar că cele două încă nu și-au disputat meciurile din runda #19.



De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe podium cu 35 de puncte, la o lungime față de FC Botoșani (36p), locul secund, și la trei de liderul Rapid (38p).



Derby-ul FCSB - Dinamo s-a încheiat pentru prima dată în 10 ani 0-0. În turul sezonului regulat, cele două echipe au avut o demonstrație de forță, tabela de marcaj a indicat 4-3 în favoarea ”câinilor” la capătul celor 90 de minute, atunci.

