Antrenată de Costel Gâlcă, Rapid are un început concludent de sezon și are grijă și de imagine. Formația patronată de Dan Șucu a bătut palma recent în privința prelungirii unui parteneriat.



Potrivit unui comunicat, Mogo România, parte a grupului internațional ElevingGroup și unul dintre liderii pieței locale în domeniul finanțării auto, anunță continuarea parteneriatului cu FC Rapid pentru al doilea sezon consecutiv.



Începând cu această stagiune competițională, logo-ul Mogo va fi prezent pe tricourile oficiale de joc ale echipei giuleștene.



„Ne bucurăm foarte tare să prelungim parteneriatul cu FC Rapid pentru al doilea an consecutiv și suntem cu atât mai mândri cu cât, începând din acest sezon, logo-ul Mogo va fi prezent pe tricoul de joc. Sperăm din tot sufletul ca acesta să fie și talismanul norocos din punct de vedere sportiv pentru anul acesta. Hai, Rapid!”, declară Lucian Prună, General Manager Mogo România.

Angelescu: "E important pentru Rapid"



Mogo România s-a implicat activ în proiecte care vizează dezvoltarea tinerilor sportivi și promovarea excelenței în acestdomeniu.



„Credem cu tărie în puterea sportului de a educa, a inspira și a unicomunități. Ne bucurăm să fim alături de FC Rapid într-un proiectcare depășește granițele competiției și contribuie la formarea unui viitor mai bun pentru tinerii sportivi din România”, subliniază Lucian Prună.



„Ne bucurăm că am prelungit parteneriatul cu Mogo România pentru al doilea an consecutiv. Am avut o colaborare foarte bună și este plăcerea noastră să continuăm acest parteneriat. Cred că pentru Rapid este important să își țină sponsorii pe care i-a avut și Mogo România este unul dintre sponsorii cu care avem o relație de lungă durată”, afirmă Victor Angelescu, președintele FC Rapid.