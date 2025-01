Dunărea Călărași ocupă locul al cincilea în Seria 3 a Ligii 3.

Au renunțat la șase jucători, printre care Kanda și Vișan



Trupa de pe malul Dunării a acumulat 25 de puncte în 15 meciuri jucate (-1), fiind surclasată de SC Popești-Leordeni (32p, +19), Recolta Gheorghe Doja (26p, +10), Înainte Modelu (25p, +9) și Progresul Fundulea (25p, +9). Antrenorul Mircea Ștefan și conducerea clubului au anunțat despărțirea de șase jucători importanți, "care nu s-au integrat în principiile noastre din diferite motive".



Aceștia sunt Baudouin Kanda (31 de ani / ex - FC Dinamo II, FC Farul, UTA Arad, Chiajna, FC Buzău, CS Dinamo), Bogdan Vișan (23 de ani / ex - SSC Farul, CSA Steaua, Pandurii, Chiajna, Zalău, Horezu, Turda, Deva), Vlad Tătar (21 de ani / ex - Voluntari, Gloria Băneasa, Unirea Constanța), Eduard Chihaia (18 ani / întors la FCV Farul, de unde fusese împrumutat), Roberto Bejenaru (19 ani / ex - Unirea Constanța, LPSHD Clinceni) și Jude Nwankwo (23 de ani / Nigeria).



Dunărea, de trei ori sfertfinalistă a Cupei României

Club călărășean a fost înființat în 1962 și a purtat denumirile Celuloza Călărași (1962-1979), Dunărea Călărași (1979-1986, 1994-2005), Oțelul Călărași (1987-1992), Sportul Călărași (1992-1994) și ASC Dunărea 2005 Călărași (2005-prezent).



"Valahii" au jucat mai mult în Liga 2 și Liga 3, dar au reușit promovarea în Liga 1, pentru stagiunea 2018-2019. Cu Dan Alexa pe banca tehncică și cu un lot care cuprindea jucători valoroși, precum Ionuț Balaur, Srdjan Luchin, Alin Șeroni, Steliano Filip, Gabriel Enache, Alexandru Bourceanu, Laurențiu Marinescu, Nicolae Carnat, Ianis Stoica, Gabriel Iancu sau Valentin Alexandru, echipa a retrogradat dramatic, după ce a pierdut cu FC Hermannstadt (1-2), în ultimul meci al sezonului.



"Galben-albaștrii" au ajuns de trei ori în sferturile de finală ale Cupei României (1991-1992, 1-2 cu Poli Timișoara / 2018-2019, 1-2 cu Astra Giurgiu / 2020-2021, 1-3 cu Dinamo).



Foto - AFC Dunărea Călărași (FB)