LIVE VIDEO Metz - Rennes, primul meci din etapa 14 din Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45!

Metz - Rennes, primul meci din etapa 14 din Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45! Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
MetzRennesLigue 1Stade Saint-SymphorienVoyo
Din articol

CITEȘTE ȘI: 

* Cine este golgheterul all-time din Ligue 1: născut în Italia, crescut în Argentina și campion în Franța, nu a jucat pentru nicio echipă națională!

* Fiu de scriitor, golgheter în Ligue 1, acum coleg cu Messi﻿

Metz - Rennes

LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Metz și Rennes se întâlnesc pe ”Stade Saint-Symphorien” în Ligue 1.

Este primul meci al etapei cu numărul 14 din campionatul Franței, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.

Metz, cea mai slabă apărare din Ligue 1: 30 de goluri primite în 13 etape

Adversarele din această seară se află în situații diametral opuse: gazdele de la Metz sunt pe penultimul loc în clasament (17 din 18), cu doar 11 puncte, în timp ce Rennes este pe 6, loc de cupele europene în Ligue 1, cu 21 de puncte acumulate.

Metz are și cea mai slabă defensivă din campionat - 30 de goluri primite în cele 13 etape disputate până acum.

Clasamentul LIVE din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: &bdquo;Fac acest gest cu asumare şi respect&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Sepsi Sf&acirc;ntu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și &icirc;n ultimul meci
Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci
ULTIMELE STIRI
Liverpool s-a hotăr&acirc;t! Variantele incredibile de &icirc;nlocuitori pentru Arne Slot
Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Arne Slot
Surpriză! &Icirc;n ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Mural uriaș pentru David Popovici!
Mural uriaș pentru David Popovici!
Sepsi Sf&acirc;ntu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și &icirc;n ultimul meci
Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci
Mihai Stoica &icirc;l face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: Foarte ur&acirc;t ce a făcut! Caracterele se văd la greu
Mihai Stoica îl face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: "Foarte urât ce a făcut! Caracterele se văd la greu"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: &bdquo;Poate nu merită&rdquo;

Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită”

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec &icirc;n Europa League: &rdquo;Adio, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali ia măsuri radicale după un nou eșec în Europa League: ”Adio, la revedere!”

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus &icirc;n ramă!

Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă!

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;Băi, nu ești &icirc;n Rom&acirc;nia! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva”

Gigi Becali s-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Charalambous și Pintilii: &rdquo;Așa ar fi normal și corect&rdquo;

Gigi Becali s-a decis! Ce se întâmplă cu Charalambous și Pintilii: ”Așa ar fi normal și corect”

Italienii au reacționat după ce Chivu a &rdquo;explodat&rdquo; și a spus că a fumat trei țigări una după alta: &rdquo;Suntem siguri de un lucru&rdquo;

Italienii au reacționat după ce Chivu a ”explodat” și a spus că a fumat trei țigări una după alta: ”Suntem siguri de un lucru”



Recomandarile redactiei
Liverpool s-a hotăr&acirc;t! Variantele incredibile de &icirc;nlocuitori pentru Arne Slot
Liverpool s-a hotărât! Variantele incredibile de înlocuitori pentru Arne Slot
Surpriză! &Icirc;n ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Surpriză! În ce țară plănuiește Ucraina să joace play-off-ul pentru CM 2026
Echipa invincibilă &icirc;n Europa League care se află abia pe locul 13!
Echipa invincibilă în Europa League care se află abia pe locul 13!
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: &rdquo;Tot vorbește cu Gigi la telefon&rdquo;
Giovanni Becali propune un alt antrenor la FCSB: ”Tot vorbește cu Gigi la telefon”
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Panică după meciul cu Steaua Roșie! Fotbalistul de la FCSB ar putea fi OUT
Alte subiecte de interes
Cum a reacționat Ladislau Boloni c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă preia echipa națională a Rom&acirc;niei
Cum a reacționat Ladislau Boloni când a fost întrebat dacă preia echipa națională a României
Laszlo Boloni și-a dat acordul! Ce echipă preia, după ce a retrogradat cu Metz &icirc;n Ligue 2
Laszlo Boloni și-a dat acordul! Ce echipă preia, după ce a retrogradat cu Metz în Ligue 2
Gică Hagi a dat lovitura! Transfer de senzație la Farul Constanța
Gică Hagi a dat lovitura! Transfer de senzație la Farul Constanța
Rennes - AC Milan 3-2. Victorie de palmares cu tripla lui&nbsp;Bourigeaud | Rossonerii merg &icirc;n optimi
Rennes - AC Milan 3-2. Victorie de palmares cu tripla lui Bourigeaud | "Rossonerii" merg în optimi
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe dec&acirc;t Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul v&acirc;ndut de Rapid &icirc;n urmă cu doi ani pentru 4.000.000&euro;
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!