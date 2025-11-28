LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Metz și Rennes se întâlnesc pe ”Stade Saint-Symphorien” în Ligue 1.

Este primul meci al etapei cu numărul 14 din campionatul Franței, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.

Metz, cea mai slabă apărare din Ligue 1: 30 de goluri primite în 13 etape



Adversarele din această seară se află în situații diametral opuse: gazdele de la Metz sunt pe penultimul loc în clasament (17 din 18), cu doar 11 puncte, în timp ce Rennes este pe 6, loc de cupele europene în Ligue 1, cu 21 de puncte acumulate.

Metz are și cea mai slabă defensivă din campionat - 30 de goluri primite în cele 13 etape disputate până acum.

Clasamentul LIVE din Ligue 1

