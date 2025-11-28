CITEȘTE ȘI:
* Cine este golgheterul all-time din Ligue 1: născut în Italia, crescut în Argentina și campion în Franța, nu a jucat pentru nicio echipă națională!
* Fiu de scriitor, golgheter în Ligue 1, acum coleg cu Messi
Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
CITEȘTE ȘI:
* Cine este golgheterul all-time din Ligue 1: născut în Italia, crescut în Argentina și campion în Franța, nu a jucat pentru nicio echipă națională!
* Fiu de scriitor, golgheter în Ligue 1, acum coleg cu Messi
LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Metz și Rennes se întâlnesc pe ”Stade Saint-Symphorien” în Ligue 1.
Este primul meci al etapei cu numărul 14 din campionatul Franței, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
Adversarele din această seară se află în situații diametral opuse: gazdele de la Metz sunt pe penultimul loc în clasament (17 din 18), cu doar 11 puncte, în timp ce Rennes este pe 6, loc de cupele europene în Ligue 1, cu 21 de puncte acumulate.
Metz are și cea mai slabă defensivă din campionat - 30 de goluri primite în cele 13 etape disputate până acum.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News