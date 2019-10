A retras echipa din campionat pentru ca avea "jucatori mercenari!" O echipa cunoscuta in fotbalul romanesc a spus adio. "Nu am vrut sa devin un Gigi Becali!"

Daco-Getica Bucuresti, formatie care in trecut s-a numit Juventus Colentina si Juventus Bucuresti, s-a retras din liga a doua.

Ilie Ciuclea a decis sa retraga Daco-Getica din liga a doua. Acesta patroneaza formatia din Colentina de aproape 30 de ani. Daco-Getica a activat in cea mai mare parte a existentei sale sub numele de Juventus Colentina si Juventus Bucuresti.

Ciuclea: "Simteam ca ne facem de ras // Am avut jucatori mercenari"

Ilie Ciuclea, patronul firmei de salubrizare Supercom, a vorbit pentru ProSport.

"Va spun foarte sincer ca mie imi place performanta, iar eu pun mare accent pe cresterea copiilor de la noi din pepiniera. Varful nostru de forma a fost scoaterea pe piata a lui Tatarusanu. L-am mai avut si pe Ciprian Petre, un alt fotbalist care a jucat ani buni in Liga 1, dar acum nu se mai putea merge mai departe.



Simtem ca ne facem de ras si nu doream sa mancam bataie prin liga a doua cu 7-2. Nici jucatorii nu mai aveau incredere in fortele lor. In plus, lupta prin liga a doua nu mise pare corecta. FRF trebuie sa faca doua campionate in liga a doua. Unul in care sa joace echipele sustinute de primarii, iar un alt campionat sustinut de patroni. Nu se poate pentru unii muma, iar pentru altii ciuma.

Cand am ajuns in Liga 1 m-am trezit cu un mare proces pe cap, stiti si voi foarte bine procesul pe care l-am avut cu acea doamna pentru terenul din baza noastra din Colentina. M-a dezamagit si faptul ca am avut la echipa jucatori mercenari. Am gresit strategia cu unele transferuri, dar nu mai conteaza. Au venit, s-au facut ca joaca, au luat banii si au plecat. Nici nu am dorit sa devin un Gigi Becali. Eu nu aveam forta lui de a ma certa cu toata lumea. Mi-ar fi placut ca acest club sa fie preluat cu adevarat de Mirel Radoi, atunci cand au existat unele discutii despre vanzare.

Acum ne concentram doar pe cresterea copiilor din academie, iar dupa ce Marius Baciu a ajuns la Turris Magurele am incheiat o conventie. Cele mai bune produse ale noastre vor avea intaietate la transfer la Turris", a spus Ciuclea.