Fabulos! S-a lasat de fotbal si s-a apucat de fiare, iar acum e pachete-pachete! Cum arata Valentin Iliev la 39 de ani, dupa ce a plecat din stafful Craiovei

Valentin Iliev (39 de ani) a jucat in Romania la Craiova si FCSB. El a facut in ultimul an parte din stafful tehnic al Craiovei, dar a parasit echipa din Banie dupa plecarea italianului Mangia.

Valentin Iliev, fost fundas al Craiovei si al FCSB-ului, a ajuns la 39 de ani. El s-a retras din activitate in 2016, dupa ce a imbracat de-a lungul carierei si tricourile unor formatii precum Botev Vratsa, Metalurg Zaporoje, TSKA Sofia, Terek Grozny si Volyn Lutsk.

Dupa retragere, Iliev a activat inclusiv ca antrenor secund al Craiovei, el fiind parte a staff-ului tehnic in mandatul lui Devis Mangia.'

Iliev s-a apucat de "fiare"

Valentin Iliev nu a renuntat la sport dupa retragere. El practica, insa, o altfel de activitate fizica. Iliev s-a apucat de crossfit si a pus ceva muschi pe el :)

1 Cupa a romaniei are Iliev in palmares, castigata in 2011 cu FCSB.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS