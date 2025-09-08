Deși clubul patronat de Dan Șucu i-a virat în conturi 107.000 de euro, stingând o datorie din 2011, actualul antrenor secund de la Universitatea Craiova nu este pe deplin mulțumit. Stancu susține că giuleștenii i-au calculat greșit datoria și mai are de primit 2.000 de euro, motiv pentru care litigiul continuă la comisiile federației, potrivit Digisport.



Datoria a explodat din cauza dobânzilor



Saga a început în urmă cu aproape un deceniu și jumătate, când Stancu a obținut la TAS, pe 3 septembrie 2012, o decizie care obliga Rapidul de atunci să-i plătească 65.079 de euro. La această sumă s-a adăugat o dobândă anuală de 5%, care a făcut ca datoria să crească exponențial, ajungând astăzi la aproape 110.000 de euro.



Săptămâna trecută, chiar înaintea unei decizii a Comisiei de Disciplină, noua conducere a Rapidului a decis să achite datoria și i-a transferat lui Stancu suma de 107.000 de euro. Fostul mijlocaș, care a adunat 86 de meciuri în Giulești, nu a fost de acord cu socotelile clubului și cere o diferență de 2.000 de euro. Cazul a ajuns acum la Comisia de Recurs a FRF, unde se va judeca joi, pe 11 septembrie.



Acesta nu este primul caz în care administrația Șucu-Angelescu plătește datoriile vechi, din mandatele lui George Copos sau Valerii Moraru. Clubul a mai fost forțat de TAS să achite aproximativ 2,2 milioane de euro către alți patru foști jucători: Milos Pavlovic (700.000 €), Julio Cesar (600.000 €), Paulista (800.000 €) și Nemanja Milisavljevic (93.000 €).