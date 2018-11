DINAMO - FCSB | Lotul lui FCSB valoreaza de DOUA ori mai mult decat al dinamovistilor! 5 lucruri despre DERBY de Romania

"Derby de Romania" se va juca duminica, 11 noiembrie, de la ora 21.00, pe Arena Nationala din Bucuresti.

1. Intregul lot al FCSB-ului valoreaza 25,75 milioane de euro, cei mai scumpi jucatori fiind Dennis Man (2,7 mil. euro), Harlem Gnohere (2.5 mil. euro) si Romario Benzar (2 mil. euro). Lotul lui Dinamo este cotat la 12,13 milioane de euro, cei mai valorosi fotbalisti fiind considerati Diogo Salomao (1,25 mil. euro), Sergiu Hanca (1,25 mil. euro) si Dan Nistor (1,1 mil. euro).

2. In topurile de profil aparute la finalul anului trecut, averea lui Gigi Becali, patronul FCSB, era estimata la 280-300 de milioane de euro, in timp ce avutia lui Ionut Negoita, finantatorul lui Dinamo, era aproximata la 95-100 de milioane de euro. Primul a facut bani aproape exclusiv din afacerile imobiliare, fiind unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Romania, in timp ce al doilea a prosperat in domeniile constructii, imobiliar, media si hotelier.

3. Dupa pierderea marcii "Steaua" in instanta, se considera ca FCSB detine palmaresul incepand cu 2003 si pana in prezent. In aceste conditii, Dinamo este clubul din Liga 1 cu cel mai bogat palmares - 18 titluri de campioana, 13 Cupe ale Romaniei, 2 Supercupe si 1 Cupa a Ligii. De cealalta parte, FCSB se poate lauda doar cu 5 titluri de campioana nationala, 1 Cupa a Romaniei, 2 Supercupe si 2 Cupe ale Ligii. In Liga 1, dinamovistii au cucerit ultimul trofeu in 2007, in timp ce rivalii lor s-au impus ultima data in 2015.

4. Pe plan european, Dinamo nu a jucat niciodata in grupele Champions League, competitie infiintata in 1991, dar a atins semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984), semifinalele Cupei Cupelor (1990) si s-a calificat de 3 ori in grupele Cupei UEFA / Europa League. FCSB nu mai poate emite pretentii la Cupa Campionilor Europeni si la Supercupa Europei, dar, incepand cu 2003, a jucat de 4 ori in grupele Champions League si de 9 ori in grupele Cupei UEFA / Europa League, atingand semifinalele ultimei in 2006. In perioada recenta, situatia e diametral opusa, in conditiile in care Dinamo a jucat ultima data in grupele unei competitii europene in sezonul 2009-2010, iar "ros-albastrii" au ajuns acolo cel mai recent in sezonul 2017-2018.

5. In acest moment, Dinamo si FCSB isi impart selectionerii. Cosmin Contra (42 de ani), care a fost jucator (1996-1999 / 101 meciuri si 8 goluri) si antrenor (2017) la Dinamo, este antrenorul echipei nationale de seniori a Romaniei, reprezentativa care mentine inca sanse de castigare a Grupei 4 din Liga C a Ligii Natiunilor. Mirel Radoi (37 ani), care a fost fotbalist (2000-2008 / 186 meciuri si 12 goluri) si antrenor la FCSB (2015-2016), pregateste nationala de tineret a Romaniei, calificata dupa o pauza de 20 de ani la Campionatul European U21 din 2019. Cei doi sunt considerati jucatori emblematici ai celor doua cluburi si sunt unii dintre cei mai bine cotati antrenori din noul val de tehnicieni romani.

Autor: Gabriel Chirea