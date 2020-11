Zlatan, declaratie marca inregistrata: "Milan are cea mai tanara echipa din Europa, eu ce mai ridic media!" Ce spune despre golul DECISIV marcat

Milan a invins cu 2-1 in deplasarea de la Udinese, iar Ibrahimovic a reusit golul victoriei in minutul 83.

Milan isi mentine forma buna din campionat, fiind pe primul loc cu 16 puncte acumulate in 6 etape. Tanara echipa a lui Milan este condusa in fata de catre veteranul de 39 de ani, Zlatan Ibrahimovic. Suedezul se simte mai bine ca niciodata, iar asta se vede in forma pe care acesta o are.

Ibra a marcat 3 duble in Serie A, contra Bolognei, Interului si Romei, iar in meciul cu Udinese a oferit o pasa decisiva si un gol.

"A fost un gol frumos, dar mai importanta e victoria. Am demonstrat ca meritam cele trei puncte, am aratat ca vrem mai mult astazi. In momente decisive ca acesta echipa a iesit hotarata. Suntem cea mai tanara echipa din Europa si mai sunt eu care ridic media de varsta. Acesti baieti ma fac sa ma simt mai tanar."

"Au o foame incredibila de performanta acesti baieti si niciodata nu sunt multumiti, vor mai mult de la meci la meci. Eu am luat responsabilitatea pentru ce fac si imi place, ei nu trebuie sa simta greutatea presiunii. Baietii trebuie sa lucreze serios in continuare si sa creada in obiectivul nostru, de restul ma ocup eu. Exista si momente proaste pentru oricine, dar important este sa ramanem pozitiv. Ne gandim la fiecare meci ca la o finala", a declarat Ibrahimovic dupa partida.