Xabi Alonso va antrena un colos din Bundesliga! Spaniolul vine in Germania ca sa se dueleze cu Bayern Munchen

Fostul mijlocas de la Liverpool, Real Madrid si Bayern Munchen preia primul club important din cariera de antrenor.

In aceasta vara, Xabi Alonso il va inlocui pe Marco Rose, care a pierdut opt din ultimele 10 meciuri pe banca Borussiei Monchengladbach si a fost eliminat de Manchester City din Champions League. Fostul international spaniol si-a inceput cariera de antrenor la academia lui Real Madrid si a antrenat in acest sezon pe Real Sociedad B, in liga a treia spaniola, dar a decis sa ia in considerare ofertele mai multor cluburi europene, dupa ce prima echipa a clubului basc a avut un parcurs bun in La Liga si antrenorul Imanol Alguacil pare de neclintit din scaunul sau. Echipa sa a castigat 23 din cele 48 de meciuri jucate sub comanda sa si e lider in grupa din Segunda B.

Dupa ce a terminat sezonul trecut al Bundesligii pe locul al patrulea, Gladbach se afla acum abia pe pozitia a zecea si are sanse reduse sa mai prinda un loc de Champions League. De-a lungul anilor, "Die Fohlen" au castigat cinci titluri de campioana, trei Cupe si o Supecupa ale Germaniei, doua Cupa UEFA, au jucat cate o finala de Cupa Campionilor Europeni si de Cupa Intercontinentala, iar clubul este considerat unul de traditie in Bundesliga.

Xabi Alonso Olano (39 ani) a evoluat ca mijlocas central pentru Eibar (2000-2001), Real Sociedad (2001-2004), Liverpool (2004-2009), Real Madrid (2009-2014) si Bayern Munchen (2014-2017). Pentru nationala Spaniei are 114 selectii si 16 goluri si a castigat medalia de aur la CM 2010, Euro 2008 si Euro 2012. In palmaresul sau se gasesc doua trofee Champions League (2004-2005, 2013-2014), o Supercupa a Europei (2005), un titlu in La Liga (2011-2012) si trei in Bundesliga (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), FA Cup (2005-2006), Community Shield (2006), Cupa (20102-2011, 2013-2014) si Supercupa Spaniei (2012), Cupa (2015-2016) si Supercupa Germaniei (2016). Considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi ai generatiei sale, Alonso a fost declarat cel mai bun fotbalist din Spania in 2003, a prins FIFA FIFPro World XI de doua ori (2011, 2012) si echipa Euro 2012, Champions League (2013-2014) si Bundesliga (2014-2015).