"Vreau sa castigam tot ce se poate castiga" Razvan Lucescu, obiective importante cu PAOK pentru urmatorul sezon!

Razvan Lucescu a reusit eventul in Grecia.

PAOK a castigat titlul in Grecia dupa o pauza de 34 de ani, iar Razvan Lucescu este considerat erou in Salonic. Pe langa titlu, PAOK a obtinut si Cupa Greciei.

Sezonul care tocmai s-a incheiat l-a determinat pe Razvan Lucescu sa aiba asteptari mai mari de la cel care urmeaza sa inceapa. Obiectivul principal pentru antrenorul roman este sa se califice in grupele UEFA Champions League.

"Un an superb a fost, fantastic, emotii intense. Am trait o seara extraordinara sambata, pe 11 mai, cand am castigat Cupa, pentru ca am realizat toti ce succes imens a avut echipa in acest an. Sa castigi campionatul, sa castigi Cupa si sa termini neinvins in campionat este intr-adevar o situatie speciala.

(N.r. Va ganditi la grupele UEFA Champions League?) Sigur ca ne gandim foarte mult. Este obiectivul nostru principal in acest moment. Vrem sa intram in Champions League si anul urmator sa castigam tot ce se poate castiga in Grecia", a spus Razvan Lucescu.

Lucescu Jr. a vorbit si despre posibilitatea de a parasi formatia din Salonic, dar si despre mutarile ce ar urma sa se faca la PAOK.

"Am o motivatie foarte mare sa incepem si sa castigam din nou. Nu sunt pe nicio lista, am inca un an de contract cu Paok, asta am spus de foarte mult timp. Am spus si o repet, la Paok este o organizare la nivelul clubului care nu imi permite mie sa ma implic in transferul jucatorilor", a adaugat Razvan Lucescu.