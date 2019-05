Oferta de ULTIM MOMENT pentru Razvan Lucescu! Chiar tatal sau a discutat cu sefii clubului pentru a-l aduce: unde este dorit

Razvan Lucescu a reusit o performanta incredibila in Grecia unde a castigat titlul cu PAOK dupa o pauza de 34 de ani.

Lucescu a devenit astfel un antrenor interesant in Europa, iar jurnalistii ucraineni sustin ca tehnicianul roman ar fi dorit la Sahtior Donetk. Potrivit Lenta.ua, chiar Mircea Lucescu ar fi discutat cu directorul general al celor de la Sahtior caruia i-a propus sa-l aduca pe fiul sau la gruparea din Ucraina.

Mircea Lucescu a antrenat la Sahtior in perioada 2004-2016 si are o relatie excelenta cu oficialii echipei din Donetk, fiind cel mai titrat antrenor din istoria clubului. Lucescu senior a castigat nu mai putin de 22 de trofee cu Sahtior.

Sanse mici sa plece de la PAOK

Indiferent de oferta sunt totusi sanse mici ca Razvan Lucescu sa plece de la PAOK. Tehnicianul roman in varsta de 50 de ani este vazut ca un idol la Salonic dupa ce a reusit sa aduca titlul, iar patronul este dispus sa-i indeplineasca toate conditiile pentru ca Lucescu sa continue.

Presa turca a lansat in trecut ipoteza ca Lucescu jr sa vina la una dintre echipele de traditie ale Turciei, moment in care patronul lui PAOK a reactionat si a anuntat ca ii pune la dispozitie lui Razvan Lucescu un buget impresionant de transferuri pentru ca echipa sa faca o impresie buna in Champions League si sa castige din nou campionatul.