Tragedia morții lui Diogo Jota (28 de ani), atacant la Liverpool, alături de fratele său mai mic, Andre (26 de ani), a zguduit lumea sportului.

Probabil, în ultimele ore, s-au scris mai multe știri despre Diogo Jota, comparativ cu tot ce a apărut despre el în presă, în ultimul an. Asta deși internaționalul portughez avusese un sezon de vis, la capătul căruia a câștigat titlul cu Liverpool și Liga Națiunilor cu Portugalia.

Cine a fost însă Diogo Jota, înainte să ajungă o mare vedetă de Premier League? Presa portugheză a oferit portretul său, după nenorocirea care s-a petrecut, noaptea trecută, în Spania.

„Am fost mereu bun, dar niciodată cel mai bun“

Într-un interviu acordat recent, Diogo Jota s-a autodescris ca fiind un „un tip mic, oarecare, născut în Gondomar“.

Cariera sa sportivă a fost susținută de părinții săi, Joaquim și Isabel. Până când Diogo a făcut 16 ani, ei au plătit înscrierea sa la un club local, astfel încât el să joace fotbal într-un cadru organizat. Dar nimic nu anunța faptul că Diogo Jota urma să aibă o carieră sportivă de excepție.

„De când mă știu, am avut această <<foame>> de a reuși. Dar în copilărie sau în tinerețe, n-am apucat să joc pentru echipele mari. Asta deși am avut colegi care au fost recrutați de Porto, de Benfica, de marile cluburi portugheze. Și eu am fost să dau teste, dar niciodată n-am fost păstrat la astfel de formații. Eram printre cei buni, dar niciodată cel mai bun“, a mărturisit Diogo Jota pentru Sky Sports, în 2022.

Și-a îndeplinit visul: să joace în Premier League

După ce și-a încheiat junioratul, la Gondomar U19, Diogo Jota a semnat cu Pacos Ferreira. Iar în 2016, traseul său fotbalistic s-a schimbat spectaculos. Pentru că a semnat cu Atletico Madrid. Au urmat perioade petrecute la Porto, la Wolverhampton și la Liverpool, unde a ajuns în 2020.

„Din momentul în care mi s-a ivit o șansă, n-am mai ratat nimic. Am progresat în fiecare zi. Chiar și așa, niciodată nu credeam că voi ajunge la Liverpool. De când eram copil, am visat să joc în Premier League, în cel mai tare campionat din lume. Iar faptul că am ajuns să câștig titlul cu Liverpool e o performanță pe care o voi savura mereu. Așa ceva era, practic, de neimaginat pentru un tip mic, oarecare, de la Gondomar. Acolo am avut acest vis și iată că l-am îndeplinit“, a spus Diogo Jota pentru presa engleză, la finalul sezonului trecut.