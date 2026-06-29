GALERIE FOTO „Va dura până va accepta”. La startul Wimbledon, Tsitsipas și-a concediat tatăl pentru totdeauna

„Va dura până va accepta”. La startul Wimbledon, Tsitsipas și-a concediat tatăl pentru totdeauna Tenis
Marcu Czentye
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Stefanos Tsitsipas și-a concediat tatăl pentru a doua oară, dar afirmă că, de această dată, ruptura este definitivă.

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Antrenat de tatăl său, Apostolos Tsitsipas, în cea mai mare parte a carierei, Stefanos Tsitsipas a luat decizia de a renunța, pentru a doua oară, la serviciile acestuia.

În această ocazie, Stefanos Tsitsipas vorbește de un final absolut al colaborării de jucător-antrenor între el și tatăl său.

Stefanos Tsitsipas anunță o ruptură definitivă de antrenorul Apostolos Tsitsipas

„Va dura ceva până când el va accepta ideea, așa cum s-a întâmplat ultima dată când ne-am despărțit. Atunci, am lăsat o ușă deschisă, dar, acum, cred că are multe de oferit altora, însă mie mi-a dat tot ce putea,” s-a destăinuit Stefanos Tsitsipas, la startul competiției de la Wimbledon.

Motivându-și alegerea, Stefanos Tsitsipas afirmă că devine din ce în ce mai dificil pentru el să mențină o relație stabilă cu tatăl său, într-un context profesinoal.

„Pe măsură ce înaintez în vârstă, mi se pare tot mai dificil să mențin o relație stabilă cu tatăl meu, într-un context de antrenorat. Cred că am ajuns înr-un punct în care eu caut ceva complet diferit. Am simțit asta în energia muncii depuse de noi, zilnic,” a spus Tsitsipas, dublu finalist de turnee de mare șlem, potrivit Punto de break.

„Evident că îl iubesc foarte mult și îi doresc ce e mai bun, dar, acum, mă gândesc la mine însumi și la ce e mai bine pentru mine,” a completat Stefanos Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas

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Stefanos Tsitsipas, schimbare târzie: a ieșit din top 80 ATP

Din punctul de vedere al performanței, decizia pare să aibă o sincronizare târzie. La 27 de ani, Stefanos Tsitsipas s-a transformat, brusc, din jucător de top 10 ATP într-un tenismen plafonat în afara top 80 mondial.

Tsitsipas va începe turneul de la WImbledon ca număr 87 ATP, cu 14 înfrângeri suferite în primele 30 de partide oficiale ale sezonului 2026.

Francezul Hugo Gaston va fi oponentul pe care Stefanos Tsitsipas îl va întâlni în runda inaugurală a Wimbledon 2026.

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