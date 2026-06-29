Antrenat de tatăl său, Apostolos Tsitsipas, în cea mai mare parte a carierei, Stefanos Tsitsipas a luat decizia de a renunța, pentru a doua oară, la serviciile acestuia.

În această ocazie, Stefanos Tsitsipas vorbește de un final absolut al colaborării de jucător-antrenor între el și tatăl său.

Stefanos Tsitsipas anunță o ruptură definitivă de antrenorul Apostolos Tsitsipas

„Va dura ceva până când el va accepta ideea, așa cum s-a întâmplat ultima dată când ne-am despărțit. Atunci, am lăsat o ușă deschisă, dar, acum, cred că are multe de oferit altora, însă mie mi-a dat tot ce putea,” s-a destăinuit Stefanos Tsitsipas, la startul competiției de la Wimbledon.

Motivându-și alegerea, Stefanos Tsitsipas afirmă că devine din ce în ce mai dificil pentru el să mențină o relație stabilă cu tatăl său, într-un context profesinoal.

„Pe măsură ce înaintez în vârstă, mi se pare tot mai dificil să mențin o relație stabilă cu tatăl meu, într-un context de antrenorat. Cred că am ajuns înr-un punct în care eu caut ceva complet diferit. Am simțit asta în energia muncii depuse de noi, zilnic,” a spus Tsitsipas, dublu finalist de turnee de mare șlem, potrivit Punto de break.

„Evident că îl iubesc foarte mult și îi doresc ce e mai bun, dar, acum, mă gândesc la mine însumi și la ce e mai bine pentru mine,” a completat Stefanos Tsitsipas.