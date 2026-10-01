Selecționerul și-a făcut praf un jucător și a dat replica după ce i s-a pregătit demiterea înainte de Polonia - România

"Câte puncte facem cu Polonia și Suedia?" Răspunsul lui Dorin Goian, după ce a văzut naționala lui Hagi

După eșecul cu Suedia, scor 1-3, fundașul polonez Przemyslaw Wisniewski, cel care a fost pus la zid pentru golul lui Gyokeres, pentru că l-a pierdut din marcaj pe atacantul suedez, a încercat să își explice eroare prin faptul că nu este obișnuit cu marcajul om la om.

”Așa am fost învățat în Italia. La început, făceam marcaj om la om. Dacă îl văd că vine pe jucătorul lui, pe Gyökeres în spate, încerc mereu să-i dau drumul, pentru că mijlocașul de bandă ar trebui să fie în spatele meu și să acopere bara a doua.

În mod conștient i-am dat drumul, pentru că l-am văzut pe cel din dreapta că intră în centru. Ca fundaș central, îmi este greu să schimb imediat și să mă retrag. Așa am fost învățat mereu să joc în sistem zonal.

În Italia, aproape toată lumea joacă zonal. Când joci zonal, fiecare este responsabil pentru zona lui. Cred că eram bine poziționați, dar apoi s-a întâmplat ceva”, a spus Przemyslaw Wisniewski.

La conferința de presă premergătoare jocului cu România, selecționerul Jan Urban i-a dat o replică dură lui Wisniewski.

”Consider că este o declarație nefericită. Este prea simplu să spunem că în Spania se joacă într-un fel, în Italia în alt fel, iar în Franța în alt fel. Dacă vorbim despre echipe și antrenori, atunci pregătirea într-o anumită țară diferă în funcție de loc. Fiecare are o abordare diferită, face ajustări diferite în funcție de jucători. Se joacă în sisteme diferite. Un jucător trebuie pur și simplu să fie capabil să se adapteze. Dacă nu poate, atunci iese din echipă și ajunge rezervă. Așa funcționez eu.

Wisnia nu ar trebui să spună că a fost învățat asta în Italia. A fost acolo, dar poate antrenorul care i-a explicat asta sau poate Wisnia a înțeles greșit. Cel mai simplu este să ataci mingea. Chiar dacă ar fi fost șase adversari, nu mi-ar fi făcut nimic. Este și o calitate: dacă ai acest instinct, te vei ajuta pe tine și echipa în multe situații. ... o declarație nefericită”, a replicat Jan Urban.

Selecționerul Poloniei, întrebat direct despre demitere

Apoi, selecționerul Poloniei a fost întrebat despre zvonurile apărute în ultimele zile în legătură cu demiterea sa de la națională. Publicațiile poloneze au scris în ultimele zile despre faptul că meciul cu România este unul decisiv pentru viitorul lui Urban.

Federalii polonezi ar avea deja un nume pentru a-l înlocui pe Urban, Jerzy Brzeczek, selecționerul reprezentativei U21.

”Jerzy Brzęczek? Sincer să fiu, știam ce avea să se întâmple. Știu cum stau lucrurile. Trăiesc de prea mult timp în această țară. Când nu ai rezultate, începe ceea ce se numește «vânătoarea». Nu există altă soluție decât să muncești și să-ți vezi de treabă. Astfel de situații, precum prima repriză bună cu Suedia... Eu spun o oră, până la primirea celui de-al doilea gol. Am primit golurile, am fi putut să ne comportăm diferit. Am pierdut în fața unui adversar foarte bun.

Dacă simt că joc mâine pentru postul meu? Nu simt că joc pentru postul meu. O înfrângere, cu siguranță, ar apropia această decizie. Ar apropia momentul în care aș fi schimbat. Dacă te concentrezi pe asta, nu te mai concentrezi pe ceea ce este necesar pentru meciul cu România. Eu mă concentrez pe asta”, a spus Urban.