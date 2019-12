VIDEO | Suarez se reprofileaza! Uruguayanul a intrat in poarta si a reusit parade senzationale

Scene inedite cu Luis Suarez in prim plan.

Atacantul Barcelonei a ales sa imbrace echipamentul de portar la meciul de retragere al lui Diego Forlan. Fostul coleg de la echipa nationala a Uruguayului, in varsta de 40 de ani, s-a retras din fotbal anul trecut, dar abia acum a decis sa marcheze momentul cu un meci alaturi de prieteni si colegi.

Luis Suarez s-a schimbat la pauza si a intrat intre buturi, fiind mereu cu zambetul pe buze. El a reusit chiar si cateva parade care au salvat echipa de primirea golului.

Uruguayanul s-a mai remarcat si cu alta ocazie in poarta, insa atunci era jucator de camp si se intampla intr-un meci oficial. La Mondialul din 2010, in meciul contra selectionatei din Ghana, Suarez a blocat cu mana o minge de pe linia portii si a primit cartonasul rosu. Africanii au ratat, partida a mers in prelungiri si uruguayenii au reusit sa se califice in semifinale dupa loviturile de departajare.