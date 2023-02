În cadrul rundei cu numărul 16 din Arabia Saudită, Al Tai a învins Al Ettifaq, pe teren propriu, scor 2-0. Golurile formației antrenate de Mirel Rădoi au fost marcate de de Mukhtar Ali (20) și Amir Sayoud (64).

Pentru Mirel Rădoi este prima victorie obținută în Arabia Saudită în calitate de antrenor. În primele sale două meciuri, Al Tai a pierdut contra lui Al Shabab (1-2) și Al Ittihad (0-1).

În urma acestei victorii, Al Tai a urcat pe locul 9, cu 21 de puncte acumulate în 17 meciuri.

Marius Șumudică a obținut și el o victorie, tot astăzi. Al Raed a învins formația Abha, pe teren propriu, scor 3-1, într-un meci în care românii Silviu Lung și Alexandru Mitriță au fost titulari.

Echipa lui Marius Șumudică a fost condusă din minutul 41, după golul lui Alsadi, însă Damjan Djokovic, fostul mijlocaș de la CFR Cluj, a egalat în prelungirile primului act. Al Raed s-a impus grație dublei lui Mohammed Fouzair (minutele 88 și 90+13).

