Primul gol al meciul a fost marcat de Al-Raed, prin Fouzair, care l-a învins pe portarul Stojkovic, în minutul 36, după o pasă primită de la Al Doseri.

Al Feiha a restabilit egalitatea în minutul 41, prin Ruiz (1-1), iar două minute mai târziu Pavkov i-a adus pe oaspeți în avantaj, scor 1-2.

Trupa lui „Șumi” nu a cedat, iar la cabine s-a intrat la egalitate, scor 2-2, după ce Mitriță a marcat în minutele de prelungire ale primei părți (45+3), din pasa lui Fouzair.

