Zdenek Ondrasek, atacantul ceh în vârstă de 36 de ani, a avut una dintre cele mai scurte și controversate experiențe la FCSB în 2021. Deși venea cu un CV care includea un titlu de cel mai bun marcator, a fost dat afară de Gigi Becali după doar două luni. Acum, și-a găsit o nouă echipă, a opta din cariera sa.



Vârful ceh, care a jucat doar 110 minute pentru "roș-albaștri", a semnat cu Viktoria Zizkov, o formație din liga a doua a Cehiei. Ondrasek a apucat deja să joace în 10 partide pentru noul său club, unde a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă.



Viktoria Zizkov se află în prezent pe locul cinci în clasament, cu 20 de puncte acumulate în 11 etape, iar transferul lui Ondrasek, un jucător cu mare experiență, este văzut ca o mutare importantă pentru ambițiile echipei.



Valoarea de piață a atacantului, care a mai trecut pe la cluburi precum Wisla Cracovia, FC Dallas și Viktoria Plzen, este estimată la 50.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, departe de vârful atins în 2012, când valora 1,2 milioane de euro.



"Acolo e o junglă! Patronul e un nebun"



Aventura lui Ondrasek la FCSB s-a încheiat abrupt, iar la vremea respectivă, în 2021, un fost coleg de-al său, David Limbersky, a descris într-un mod șocant situația de la clubul patronat de Gigi Becali.



Într-o intervenție pentru O2 TV din Cehia, Limbersky a povestit ce i-a transmis atacantul despre scurta sa perioadă în România.



"Am vorbit cu Ondrasek. Și el a fost surprins de cum a fost tratat. A spus că e o junglă acolo. Chiar așa pare! Patronul de acolo e un nebun. Cred că nimănui nu i-ar plăcea să lucreze cu el. E ceva extrem, n-am trăit niciodată așa ceva!", a zis fostul fotbalist ceh.

