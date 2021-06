Un star al lui Leicester City a devenit co-proprietar al unui club din SUA

Un international englez va finanta o echipa din fotbalul american.

Jamie Vardy, atacantul lui Leicester City, a devenit co-proprietar al clubului Rochester Rhinos.

Fostul international englez a cumparat o mica participatie la clubul din New York, insa nu are de gand sa se retraga din activitate.

BREAKING: Jamie Vardy has become the co-owner of American soccer club Rochester Rhinos ???? — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 15, 2021

Rochester, fondat in 1996, nu a mai acctivat de patru ani in nicio competitie. Clubul are in palmares patru titluri nationale si este singura echipa din afara MLS care a castigat US Open Cup.

Odata cu implicarea lui Vardy, oficialii clubului intentioneaza sa relanseze echipa in 2022. Familia Dworkin, care detine clubul din 2016, a negociat timp de doi ani de zile cu Vardy.

Planul lui Vardy este de a crea in America o academie dupa modelul celei dezvoltate in Anglia, "V9 Academy", care sa le de o a doua sansa jucatorilor ramasi fara echipe.