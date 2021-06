Manchester City si Barcelona se pregatesc de schimbul anului! Presa din Anglia a facut anuntul

Barcelona i-a adus pe Eric Garcia si Sergio Aguero de la Manchester City, insa acestea nu ar fi singurele mutari pe ruta asta.

Odata cu realegerea lui Joan Laporta in functia de presedinte al Barcelonei, s-au reluat legaturile cu Manchester City, iar presa internationala a anuntat ca ar putea exista mai multe transferuri intre cele doua.

Catalanii i-au transferat pe Eric Garcia si Sergio Aguero in urma cu o saptamana, amandoi au fost adusi liberi de contract, insa mutarile dintre cele doua nu s-ar opri aici. Conform presei din Anglia, cele doua cluburi ar planui si doua schimburi.

Jurnalistul Duncan Castles, de la Sunday Times, asigura ca Barcelona si City ar negocia un dublu schimb: Cancelo si Bernardo Silva, la schimb cu Sergi Roberto si Dembele. Refuzul atacantului francez de a-si prelungi contractul ii obliga pe catalani sa ii caute o noua destinatie chiar in aceasta vara, iar in cazul lui Sergi Roberto, spaniolul este pe gustul lui Guardiola, care l-a si debutat in la prima echipa a Barcelonei.

De cealalta parte, Bernardo Silva ar fi primit unda verde din partea lui Guardiola pentru a-si cauta echipa, anunta cotidianul SPORT. Sursa citata anunta si faptul ca reprezentantul celor doi fotbalisti este Jorge Mendes, cel care in ultimul timp a fost in relatii apropiate cu oficialii catalani.