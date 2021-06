EXCLUSIV | "Nu castiga Anglia! Ei vor castiga finala!" Petrescu a dat verdictul! Ce nationala crede ca va castiga Euro 2020

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Dan Petrescu a vorbit, dupa meciul dintre Anglia si Croatia, despre favoritele sale la acest campionat european. Antrenorul roman le sustine pe Anglia si Rusia, insa este de parere ca Italia va fi echipa ce va triumfa in acest sezon.

"Anglia asteapta de mult sa castige un trofeu. Toata lumea e foarte optimista, toata lumea crede ca asta e momentul pentru ca arata foarte bine. Eu sunt un mare fan al Angliei, normal, dupa ce am jucat atatia ani acolo si sper sa castige. Va spun sincer, imi place sa imi dau cu parerea, dar nu cred ca vor castiga ei acest Campionat European, chiar daca sunt in forma maxima, chiar daca au un lot foarte bun.

Ar putea sa castige, nu au pierdut acasa pentru ca nu au jucat cu Romania, pe unde i-am prins, i-am batut, nu a fost meci in care sa ii prindem si sa nu ii batem, nu imi amintesc din perioada in care eram eu la nationala.

A fost o surpriza placuta ca au ajuns in semifinale la Campionatul Mondial din Rusia. Eu vad inaintea lor Italia, cred ca ei vor castiga Campionatul European, vad Germania, vad Franta. Cred foarte mult in stilul italian, in Mancini, care a fost antrenorul meu, face o treaba extraordinara", a spus Dan Petrescu, la PRO TV.

Anglia s-a impus in fata Croatiei, printr-un gol marcat de Rahmeen Sterling, in minutul 57. Alaturi de Anglia si Croatia, mai fac parte din grupa D a EURO 2020 Scotia si Cehia. Meciurile din aceasta grupa se joaca pe stadionele Wembley Stadium (London) si Hampden Park (Glasgow).