Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis, marţi seara, un mesaj în care afirmă că, prin dispariţia marelui antrenor Mircea Lucescu, lumea fotbalului îşi ia rămas-bun de la o legendă care a lăsat acestui sport o moştenire veritabilă.

Infantino: ”Ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru - Mircea Lucescu a fost un om deosebit”

"Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru - Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani.

Lasă în urmă o moştenire veritabilă, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA din 1970 şi a urmat o carieră de antrenor atât de apreciată - toţi cei care au avut plăcerea de a-l cunoaşte şi privilegiul de a lucra cu el ştiu cât de mult a trăit şi a respirat fotbalul.

Inima mea, precum şi gândurile întregii comunităţi fotbalistice globale, se îndreaptă către familia sa, către prieteni şi către toţi cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace", se arată în mesajul lui Gianni Infantino, publicat pe site-ul oficial al FRF.

UEFA: ”Fotbalul european îl plânge pe Mircea Lucescu”

UEFA i-a dedicat un articol, pe site-ul oficial, marelui antrenor Mircea Lucescu, decedat marţi, la vârstă de 80 de ani, despre care afirmă că este deplâns de întreaga suflare fotbalistică de pe continent.

"Fotbalul european îl plânge pe Mircea Lucescu. Legendarul antrenor român Mircea Lucescu a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu a câştigat 35 de trofee de-a lungul carierei sale de antrenor. Lucescu s-a aflat până luna trecută la conducerea echipei naţionale a României, acesta fiind ultimul rol dintr-o carieră de antrenor care s-a întins pe 47 de ani, incluzând funcţii la cluburi şi echipe naţionale din Italia, Turcia, Ucraina şi Rusia", se arată în articolul publicat pe site-ul UEFA.

Ceferin: ”O inteligenţă fotbalistică rară”

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a transmis printr-un mesaj publicat pe site-ul forului european că prin dispariţia lui Mircea Lucescu fotbalul mondial a pierdut o personalitate de excepţie.

"Fotbalul european şi mondial au pierdut o personalitate de excepţie, a cărei influenţă, statură şi moştenire vor dăinui pentru generaţiile viitoare.

Mircea Lucescu a fost unul dintre adevăraţii şi originalii oameni de fotbal, cu o inteligenţă fotbalistică rară, o demnitate remarcabilă şi o pasiune deosebită, a cărui contribuţie pentru acest sport este greu de exprimat doar în cuvinte.

De-a lungul unei cariere extraordinare, Lucescu a câştigat prin cunoştinţele sale admiraţia şi respectul întregii lumi fotbalistice.

Prezenţa sa a modelat echipe, a inspirat jucători şi colegi şi a lăsat o amprentă asupra fotbalului, dincolo de ceea ce trăia pe marginea terenului", a declarat Ceferin.