La moartea marelui Mircea Lucescu, italienii de la Tuttomercatoweb au realizat cel mai bun prim ”11” antrenat de tehnicianul român și format din fotbaliști din afara Peninsulei.

”Excluzând echipele italiene pe care le-a condus, să vedem care sunt starurile pregătite de antrenorul român, într-un sistem 4-1-4-1”, a explicat Tuttomercatoweb:

Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu lângă Taffarel și Jardel

Claudio André Taffarel (Galatasaray, 44 meciuri)





Darijo Srna (Șahtior Donețk, 463 meciuri, 45 goluri)

Gheorghe Popescu (Galatasaray, 46 meciuri)

Dmytro Chygrynskiy (Șahtior Donețk, 189 meciuri, 16 goluri)

Răzvan Raț (Șahtior Donețk, 267 meciuri, 10 goluri)





Fernandinho (Șahtior Donețk, 284 meciuri, 53 goluri)





Willian (Șahtior Donețk, 221 meciuri, 37 goluri)

Gheorghe Hagi (Galatasaray, 37 meciuri, 13 goluri)

Henrikh Mkhitaryan (Șahtior Donețk, 106 meciuri, 44 goluri)

Douglas Costa (Șahtior Donețk, 203 meciuri, 38 goluri)





Jardel (Galatasaray, 43 meciuri, 34 goluri)

”Cu scuzele de rigoare pentru omiterea unor jucători ca Elano și Tymoshchuk”, au mai precizat italienii.