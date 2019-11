Un nou COLOS in fotbal! Vor sa transfere jucatori de la Real, Barca si PSG: intra direct in prima liga si primul meci va fi in martie

David Beckham se pregateste sa lanseze un proiect grandios.

Inter Miami, echipa pe care David Beckham o va patrona, va intra in competitie din sezonul urmator de Major League Soccer. Beckham nu vrea ca formatia sa fie echipa pe seama careia celelalte competitoare isi vor face punctele astfel ca fosta legenda a lui Manchester United vrea sa investeasca masiv.

Potrivit TheSun, Beckham vrea sa aduca super-jucatori de la Barcelona, Real Madrid sau PSG. Falcao, Luis Suarez, James Rodriguez, Edinson Cavani sau David Silva sunt doar primele nume de pe lista de cumparaturi a lui Beckham.

Presa internationala a scris in ultima perioada si despre interesul pentru Lionel Messi. Era un vis prea indraznet pentru Inter Miami si David Beckham. Starul argentinian este aproape imposibil de clintit de Barcelona, iar Inter Miami s-a reorientat.

Pana sa aduca jucatori, David Beckham are o alta problema. La stadionul lui Inter Miami inca se lucreaza desi debutul in noul sezon de MLS va fi in martie anul viitor. Prima partida pentru echipa lui Beckham va fi contra celor de la LA Galaxy.