Un fotbalist din nationala Columbiei, la un pas sa fie asasinat! Au tras de 6 ori in masina, iar sportivul a scapat ca prin miracol

Se pare ca lucrurile nu s-au linistit in Columbia.

Juan Sebastian Quintero, fotbalistul celor de la Deportivo Cali a scapat ca prin minune in Columbia. Asupra masinii in care se afla fotbalistul au fost trase 6 focuri de arma.

Incidentul a avut loc in noaptea zilei de duminica 11 noiembrie. In masina, alaturi de fotbalist se afla si fratele acestui, iar tatal celor doi a catalogat evenimentul ca un miracol avand in vedere ca fotbalistii au scapat cu viata.

"Eram la masa si ii asteptam pe baieti. La un moment dat am fost sunat de un prieten care mi-a spus ce s-a intamplat. S-a tras in masina si cei doi au scapat ca prin miracol. Fotbalul nu poate cuprinde aceste extreme", a spus tatal fotbalistului.

Politia din Cali catalogheaza cazul ca find o incercare de furt.

Fundasul care a evoluat in trecut si la Gijon a jucat cu doar cateva ore inainte de incident pentru Deportivo Cali in meciul cu Deportivo Pasto, iar Cali a castigat cu 1-0.