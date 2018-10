Il mai stiti pe Dayro Moreno? A fost unul dintre primele TUNURI date de Becali! Incredibil ce a facut la ultimul meci in Columbia | VIDEO

Dayro Moreno a fost unul dintre marile transferuri facute de FCSB.

Jucatorul columbian era transferat in 2008 de Gigi Becali pentru o suma uriasa la acea vreme: 2 milioane de dolari. Dupa doi ani in care a strans 12 goluri in 43 de meciuri, atacantul revenea in tara natala la Once Caldas.

Ajuns la 33 de ani, Dayro Moreno joaca acum la Atletico Nacional si a fost protagonistul unui incident neplacut in ultima etapa. Moreno s-a certat cu coechipierul sau Jeison Lucumi pana au ajuns la un pas sa se bata. Lucumi chiar a vrut sa-i dea un cap in gura lui Dayro Moreno. Totul, pentru ca cei doi nu s-au pus de acord cine ar trebui sa execute o banala lovitura libera.