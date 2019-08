Un fotbalist de la Corinthians, asasinat in plina strada! Socant: motivul pentru care un barbat l-a impuscat de mai multe ori

Jucatorul brazilian de futsal Douglas Nunes, legitimat la Corinthians, a fost ucis de un barbat care a fugit de la locul faptei.

Tragedie in Brazilia. Fotbalistul Douglas Nunes, legitimat la echipa de futsal a clubului Corinthians, a fost ucis in plina strada. Incidentul a avut loc in fata unui club de noapte din Erechim, la cateva ore dupa ce fotbalistul a jucat in semifinalele Cupei Braziliei.

Douglas Nunes da Silva a fost impuscat mortal de un barbat care a fugit de la locul faptei. Potrivit presei braziliene, medicii au ajuns rapid la fata locului, dar nu au reusit sa ii salveze viata fotbalistului.

"Clubul Corinthians isi exprima regretul fata de trecerea in nefiinta a lui Douglas Nunes, component al echipei de futsal, care a fost impuscat mortal. Suntem alaturi de familia indurerata si de prieteni in aceste momente cumplite", au transmis oficialii lui Corinthians intr-un comunicat de presa.

Douglas Nunes avea 27 de ani si a fost impuscat dupa ce a intrat intr-un conflict verbal cu un barbat care petrecerea in club, potrivit martorilor oculari.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Douglas Nunes, do futsal alvinegro, durante esta madrugada. Força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil. ???? pic.twitter.com/srD5E3b6Bx — Corinthians (@Corinthians) August 11, 2019