Rămasă fără selecționer după îndepărtarea de anul trecut a lui Joaquin Caparros, Armenia și-a anunțat azi noul antrenor principal.

Este vorba despre tehnicianul ucrainean Oleksandr Petrakov, în vârstă de 65 de ani, cel care a câștigat Campionatul Mondial Under-20 din 2019, la cârma naționalei de tineret a Ucrainei.

Succesul de atunci l-a propulsat ulterior la prima reprezentativă de la Kiev, pe care a condus-o între 2021 și 2022.

Petrakov a încercat să se înroleze voluntar în armata țării sale după invazia Rusiei, dar a fost respins din cauza vârstei și a lipsei de experiență militară.

”Am 64 de ani dar cred că am făcut un lucru normal, cred că aș putea doborî doi sau trei inamici”, spunea anul trecut antrenorul.

Ukrainian coach Oleksandr Petrakov to take charge of the Armenian National team????????

Welcome on board, Mr. Petrakov????????#Armenia #ArmeniaNT #Petrakov #Հայաստան pic.twitter.com/r7TlCZEvnR